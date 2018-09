Se hizo millonario a los 25 años y que acaba de comprar la revista 'Time'

Hace casi 40 años, cuando Marc Benioff tenía apenas 15 años, vendió su primer software llamado "How to Juggle" por US$ 75. Ahora, es un magnate multimillonario de la tecnología y cofundador de Salesforce, una empresa líder en informática empresarial en la nube.

Con una lista ilustre de mentores, incluidos Larry Ellison y Steve Jobs, Benioff lanzó su empresa en 1999 desde un departamento en San Francisco. Casi dos décadas después, los ingresos anuales de Salesforce superan los US$ 10 mil millones al año, detalla Entrepreneur.

Aquí hay diez detalles de la vida de Benioff para que conozcas al magnate de la tecnología multimillonario. que acaba de comprar la revista Time.

1. Limpiaba cajas en una joyería en su primer trabajo oficial

Benioff le pidió a sus padres permiso para trabajar en una joyería después de la escuela para poder ahorrar suficiente dinero para comprar su primera computadora en Radio Shack. Más tarde fue despedido por usar el jabón equivocado en el piso de la tienda.

2. Desarrolló juegos para Atari cuando era adolescente

Benioff fundó su primera compañía, Liberty Software, a los 15 años, la misma edad en la que vendió su primer software. Luego vendió varios juegos de 8 bits para sistemas como Atari 800, incluidos títulos como Crypt of the Undead, King Arthur's Heir, The Nightmare y Escape From Vulcan's Isle.

3. Se volvió millonario a los 25 años

Benioff pasó 13 años trabajando en el gigante de software de bases de datos Oracle bajo el entonces CEO Larry Ellison. Era uno de los ejecutivos más jóvenes de la compañía, y a los 25 años su salario lo volvió millonario.

4. Un viaje sabático alrededor del mundo lo inspiró para comenzar Salesforce

Después de laborar una década en Oracle, Benioff sintió que faltaba algo en su visión de éxito y habló con Ellison sobre tomarse un año sabático. Pasó unos meses en Hawái estudiando meditación y tuvo la idea básica de lo que sería Salesforce mientras nadaba con delfines en el océano Pacífico.

Amazon y eBay habían surgido recientemente, y se preguntó: "¿Por qué todavía estamos cargando y actualizando el software de la manera en que lo hacemos si ahora podemos hacerlo a través de Internet?" La siguiente etapa del viaje de Benioff fue India donde una serie de líderes espirituales lo inspiró a priorizar la filantropía.

5. Considera a Steve Jobs como un mentor

En 1984, Benioff, entonces un estudiante universitario, hizo sus prácticas profesionales en Apple. Luego desarrolló una amistad con el fundador Steve Jobs y con frecuencia le pedía su opinión en las primeras etapas de Salesforce. "No habría Salesforce.com sin Steve Jobs", dijo Benioff en una conferencia de 2013, acreditando al icónico empresario como la guía para muchas de sus primeras decisiones. Jobs, como Benioff, también pasó un tiempo buscando inspiración en la India.

6. Ayudó a inventar un mercado de 116 mil millones de dólares

Con Salesforce, Benioff lanzó una nueva forma de computación en la nube: software como servicio (SaaS). A través de SaaS, las personas y las empresas pueden alquilar programas a través de Internet en lugar de instalarlo en computadoras físicas. El tamaño de mercado estimado para este sector en 2018 es de más de 116 mil millones de dólares.

7. Rechazó una oferta de US$ 55 mil millones de Microsoft

Microsoft y Salesforce tienen una relación volátil: ambos han sido competidores y socios a lo largo de los años y una potencial fusión se vino abajo en 2015. Microsoft hizo una oferta por Salesforce de aproximadamente 55 mil millones de dólares, pero el precio de Benioff era de 15 mil millones más. El trato fracasó.

8. Desarrolló el modelo 1-1-1 para la filantropía corporativa



Benioff dedicó Salesforce a la filantropía desde su esencia: un modelo 1-1-1 que estipula que la compañía destinará siempre el 1% de su capital, el 1% de su producto y el 1% del tiempo de sus empleados a organizaciones sin fines de lucro y comunidades locales.

9. Su patrimonio neto se estima en US$ 6,510 millones



La riqueza de Benioff ha aumentado en aproximadamente un 60% desde junio de 2016, según el índice de multimillonarios Bloomberg.

10. Él y su esposa Lynne pagaron US$ 190 millones en efectivo por la revista Time



Ocho meses después del final de TIME Inc., la publicación homónima de la marca cambiará de manos en un acuerdo de 190 millones entre los Benioffs y Meredith Corp. La pareja anunció su adquisición de la revista Time el domingo 16 de septiembre. Se espera que el acuerdo, que ya está haciendo comparaciones con la compra de The Washington Post por parte del CEO de Amazon, Jeff Bezos, se cierre dentro de 30 días. Benioff dijo que él y su esposa no tendrán participación periodística ni en las operaciones cotidianas de la revista.

"El poder de Time siempre ha estado en su narración única de las personas y los problemas que nos afectan y nos conecta a todos", dijo Benioff en un tuit. "Time es un tesoro de nuestra historia y cultura. Tenemos un profundo respeto por su organización y estamos honrados de ser administradores de esta marca icónica".