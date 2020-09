Hector Alonso, presidente regional de Lumen América Latina (anteriormente denominada CenturyLink), recuerda que era un niño bastante tímido. “Era increíblemente tortuosa, una cosa horrible, pasar un examen oral. Podría escribir un libro entero con lo que me preguntaban, pero si me hacían responder frente a 60 compañeros, no me salían las palabras”, cuenta su experiencia en la escuela pública de Argentina a la que asistía.

Ahora reflexiona sobre lo necesario que fue derribar ese obstáculo para crecer profesionalmente. “Si quería tomar una posición de liderazgo, debía hablar frente a la gente, traducir oralmente mis ideas. Te toca juzgar si estoy haciendo una buena o mala tarea”, señala ameno.

Tiene muchos años en el rubro de las telecomunicaciones...

Sí, recuerdo todavía cuando en Argentina, para que uno tuviera un teléfono en la casa –te estoy hablando de mitad de los años 80– tenías que ahorrar 36 meses.

¿Cuál es la tecnología que despierta cierta nostalgia en usted?

La compañía nació en Argentina en los 90, a partir de servicios satelitales. Entonces siempre dentro de mi corazoncito tecnológico creo que está el satélite, pues ayudó mucho a desarrollar infraestructura.

¿Es difícil hallar talento de su edad en empresas de este rubro?

La edad de los gerentes no se lee a partir del documento de identidad, sino de la vocación y la capacidad de aprender en un mundo volátil, pensar en la gente y manejar equipos.

¿Qué es lo que más extraña de la etapa prepandemia?

La energía de estar junto a mi equipo en una reunión discutiendo ideas. Es más complejo hacerlo con la tecnología.

¿Ha notado que su equipo ahora está menos motivado?

No, pero hay que trabajar para que su salud física y mental no sufra un impacto negativo. Trabajamos en acciones con el equipo de recursos humanos para eso. Tenemos sesiones de gimnasia o zumba, por ejemplo.

¿Cuenta con nuevos hobbies?

Practico un poco más de tenis que antes. Estoy leyendo un poco más también, no solo historias de negocios, sino más humanas.

Imagino que un CEO tiene la agenda muy apretada. ¿Cómo encuentra el momento para leer?

Después de 10 p.m. ya no hay mucha actividad. Entonces es una buena oportunidad leer un poco en vez de mirar entretenimiento. Además, algunos capítulos son más interesantes que otros, lo importante es tener la resiliencia de terminar el libro.

¿Recuerda alguno de los capítulos más interesantes de su vida profesional?

Antes viajaba mucho, a diferentes países: Brasil, México, Estados Unidos y Colombia. Pasé casi cinco años muy entretenidos y de mucho crecimiento personal y laboral en este último. Vivir en otro país ayuda a tener una perspectiva distinta. Era mucho más joven, entonces hacer reuniones con baile era bastante habitual, fue bastante entretenido.

Hoja de vida

Nombre: Hector Alonso.

Cargo: Presidente regional de Lumen para América Latina.

Educación: Máster en Negocios Internacionales.

Idiomas: Español, inglés y portugués.

En Corto

Cambio de nombre. CenturyLink se convierte en Lumen. La compañía ayudará a guiar a las empresas a través de los desafíos y oportunidades de la cuarta revolución industrial. De hecho, la empresa realizará su acostumbrado foro anual de forma virtual este 22 y 23 de setiembre para conversar sobre la resiliencia en los negocios y el futuro de la tecnología. Ocho países de la región se conectarán en simultáneo para participar.