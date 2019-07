Hamburguesa de US$ 280,000 cultivada en laboratorio podría costar US$ 10 en dos años El cofundador de la firma holandesa Mosa Meat, Mark Post, creó la primera hamburguesa de carne "cultivada" el 2013, con un costo de 250.000 euros (US$ 280,400), financiada por el cofundador de Google, Sergey Brin.