Los hábitos de sueño de las mentes más influyentes

1. Winston Churchill



Horas de sueño al día: 7

Cuenta la leyenda que las siestas eran tan importantes para Churchill que llegó a instalar una cama en su despacho del Parlamento. Estaba convencido de que esta sana costumbre fue la clave de su éxito liderando el país durante la Batalla de Inglaterra.

2. Nikola Tesla



Horas de sueño al día: 2

Se dice que la falta de sueño hizo que, a los 25 años, Nikola Tesla sufriese un auténtico colapso mental.

3. Thomas Edison



Horas de sueño al día: 3

Edison creía que dormir era una pérdida de tiempo, por lo que luchó contra esta necesidad fisiológica hasta minimizar la presencia del sueño en su vida. Para ello se encomendó a las bondades del sueño polifásico, una forma alternativa de dormir que, en lugar de hacerlo de forma continuada durante ciertas horas, propone hacerlo por cortos periodos de tiempo programados.

4. Leonardo Da Vinci



Horas de sueño al día: 2

Si creías que la rutina de sueño de Edison era una locura, prepárate para conocer la que seguía el genio de los genios. Da Vinci aplicaba una variante aún más extrema conocida como ciclo de sueño Uberman, que consiste en dormir 20 minutos cada cuatro horas.

5. Wolfgang Amadeus Mozart



Horas de sueño al día: 5

Al parecer, Mozart se acostaba tarde, sobre la 1 de la madrugada, para componer su música, lo que no le impedía estar en pie de nuevo a las 6 para continuar haciéndolo.

6. Richard Branson



Horas de sueño al día: 6

El multimillonario detrás del Virgin Group asegura que nunca duerme más de seis horas diarias. Además, se levanta cada día en torno a las 5:45h para hacer algo de ejercicio y pasar tiempo con su familia antes de ir al trabajo.

7. Sigmund Freud



Horas de sueño al día: 6

Es posible que la experimentación a la que se sometía a sí mismo con altas dosis de cocaína tenga algo que ver con lo poco que dormía el padre del psicoanálisis. Con tan pocas horas de sueño, no entendemos cómo lograba ser tan experto en la interpretación de los sueños.

8. Barack Obama



Horas de sueño al día: 6

Obama no duerme mucho, pero valora enormemente las horas que le dedica al sueño; de hecho, una de las tareas más peliagudas de sus ayudantes en la Casa Blanca eran decidir qué tipo de crisis merecían interrumpir el descanso del presidente.

9. Voltaire



Horas de sueño al día: 4

Seguro que la adicción al café de Voltaire jugó un papel importante en las pocas horas que el ilustrado pasaba en brazos de Morfeo (se dice que llegaba a tomar 40 tazas de café al día).

10. Donald Trump



Horas de sueño al día: 3

En sus propias palabras, el flamante presidente electo duerme tan solo tres horas diarias para asegurarse de seguir por delante de su competencia.

11. Margaret Thatcher



Horas de sueño al día: 4

La dama de hierro era famosa por no dormir más que cuatro horas cada noche, costumbre que le valió más de un problema a su sucesor John Major, que heredó un servicio civil acostumbrado a que el primer ministro no durmieses nunca.

12. Benjamin Franklin



Horas de sueño al día: 6

Franklin era un firme defensor de los madrugones, y su concepción del sueño se ha convertido casi en un refrán popular: "Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise" (‘Acostarse temprano y levantarse temprano hace al hombre sano, rico y sabio’).