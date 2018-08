Una guitarra de George Harrison sale a subasta y podría superar los US$ 500 mil

La guitarra que utilizó el exBeatle George Harrison en el último concierto de la banda británica en The Cavern Club, en Liverpool, saldrá a subasta el 12 de setiembre en Reino Unidos y se espera que alcance un precio de entre 300,000 libras esterlinas (US$ 391,800) y 400,000 libras (US$ 522,400).

Se trata de una Maton Mastersound MS-500 fabricada en Australia, que será vendida por la casa de subastas Gardiner Houlgate en la localidad de Corsham, ubicada en el condado inglés de Wiltshire.

La guitarra acompañó a Harrison durante el verano de 1963, mientras el taller Barratts de Manchester reparaba la suya habitual, informó esa casa de pujas.

"Esta guitarra es muy especial, un enlace directo con los primeros días de la 'Beatlemanía' y con esos conciertos que marcarían una época en The Cavern Club", dijo el subastador Luke Hobbs, especialista en instrumentos musicales.

"Esperamos que suscite el interés de todo el mundo. Es muy raro que una de las guitarras de George Harrison salga a subasta", agregó Hobbs.

La pieza estará en la puja junto a más de 500 guitarras y artículos relacionados con el mundo del rock'n'roll, entre las que están instrumentos que pertenecieron a Maurice Gibb o Steve Howe y un amplificador usado por Pink Floyd.

También saldrán a la venta por 3,000 libras (US$ 3,918) un par de gafas de sol Ray-Ban diseñadas exclusivamente para Harrison, quien falleció en el 2001.