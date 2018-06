Guía de relojes: cuando el tiempo es oro y se presume en la muñeca

Luciana Tello Ramírez

luciana.tello@diariogestion.com.pe

Si busca una combinación perfecta entre utilidad y elegancia, el accesorio indicado es el reloj .

Adquirir uno de lujo garantiza su uso por años sin pasar de moda. Incluso, a futuro puede convertirse en una pieza de herencia.

Estas son algunas recomendaciones para elegirlo.

Tendencias y glamour

Este año se deja de lado la discreción en la delgadez y el cuero de las correas, cuenta Héctor Banchero, gerente genera de Casa Banchero.

La irreverencia en la elección varía como un indicador de estatus. Los modelos ‘datejust’ de acero serán rediseñados en un estilo vanguardista que muestran la fecha en una esfera insertada.

Por su parte, el gerente general adjunto de G&G Joyeros, José De Aubeyzon, señala que “cada vez más marcas se montan en el coche de los ‘smartwatches’ haciéndolos más sencillos y prácticos de manipular”.

En estos casos, el tamaño es el indicador de sofisticación y presunción. Por eso, Leslie Schulz, jefe comercial y marketing de Amphora, presta atención al balance en el tamaño. “No debe verse muy pequeño y la correa tampoco debe exceder el contorno de la muñeca”, enfatiza.

Las marcas empezarán a incluir centésimas de segundo que se indicarán con una rotación por segundo.

En el caso de los relojes femeninos, otoño trae consigo el oro rosa y el blanco como las tonalidades más populares, según comenta Schulz. También se suman las aplicaciones en las esferas.

Modelos según personalidad

De Aubeyzon asegura que el interesado en un reloj de funciones básicas y fácil combinación, puede optar por un modelo de esfera negra o blanca.

“Respecto a la correa, el brazalete de acero es lo más versátil y de mayor vida”, añade.

Banchero sugiere una elección de acuerdo al estilo de las marcas. Mientras que Rolex se acomoda a distintas ocasiones, de terno o jeans, Hublot representa exclusividad para momentos más casuales por sus mayores dimensiones.

Además, Tudor se enfoca en aquellos que recién descubren la relojería por lo que dispone de versatilidad. Y Zenith tiene una oferta vintage con muchos detalles.

Elección según la rutina

Si el usuario es activo y realiza deporte es preferible que opte por un reloj con brazalete de caucho y alta hermeticidad.

Por el contrario, la persona que se conduce en un contexto más formal necesitará un reloj delgado con correa de cuero de cocodrilo.

De Aubeyzon considera ideal tener tres relojes. “Para el día a día, para ocasiones informales y uno elegante. Esto aplica a hombres y mujeres”, menciona el ejecutivo.

Sin embargo, depende del presupuesto del consumidor. Algunos factores que intervienen en el precio son la marca, complejidad del movimiento, material de la caja y/o brazalete, funciones. “Las marcas de prestigio empiezan con un ticket de US$ 2,000 como base”, acota Banchero.

Asimismo, De Aubeyzon resalta que un peruano invierte entre US$ 150 y US$ 150 mil en un reloj. “El ticket promedio es US$ 1,500”, recalca.