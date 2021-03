Ana Vera Talledo llegó a Lima cuando tenía 16 años proveniente de Áncash. Ingresó a la PUCP para estudiar derecho “porque siempre tuve un sentido de justicia y pensé que uno tiene que buscar el bien de la sociedad”. Hoy es gerente general de la empresa de cobranzas Kobsa y desde allí trabaja para cumplir retos a nivel profesional y social.

¿Fue complicado adaptarse a Lima?

Las personas que llegamos de provincias no tenemos mayores contactos ni formas de crecer. Nuestras vinculaciones no son tantas.

“A todos los empresarios: el objetivo de una empresa es también beneficiar a la sociedad”.



¿Eso ha cambiado?

Ha cambiado un poco en los últimos 10 años. Soy de la generación X, llegué en la época del terrorismo. Los provincianos tuvimos que crear nuestras propias oportunidades de trabajo y hacer empresa con un instinto de supervivencia. Pero eso no quiere decir que no lo pudimos hacer.

¿Cuáles son las fortalezas del provinciano?

El afán de querer ascender, el ser más aspirante, el tener una forma de ver las cosas distinta, dependiendo de la región de donde provenga.

¿Cómo se vincula al sector de cobranzas?

Comencé a los 25 años en un estudio de abogados y luego me especialicé al darme cuenta de que el crédito es muy importante para la sociedad. Si las personas quieren tener movilidad social, una de las formas es tener crédito. Además, la forma de gestión del crédito está muy ligada a la idiosincrasia de cada país.

¿El peruano es buen pagador?

La obligación moral de pago ha mejorado en los últimos 20 años. En el sector C, D, E han empezado a valorar de mejor manera el crédito, mientras que la gente más preparada ha comenzado a tener algunas actitudes de incumplir el pago y fortalecer algunas características de impunidad ante las grietas que deja el sistema. Pero en términos generales sí ha mejorado.

¿Qué tan tolerable es hacia los morosos?

No es un tema emocional, jamás mezclo la parte profesional con la personal. Pero sí me indigna, por ejemplo, un congresista que llame a amenazarme porque no quiere pagar por su cargo o gente con educación superior que quiebra una empresa cuando tienen los conocimientos para no hacerlo.

¿Y en otros NSE?

Uno no puede responsabilizar de la misma forma a una persona que no tiene ni la educación ni capacitación y quiebra. Normalmente la gente del segmento C, D y emprendedores dejan de pagar por salud, por pobreza, por falta de educación.

Entre otros temas, ¿cómo debe ser el liderazgo en tiempos de crisis?

Lo primero que uno tiene que buscar es empatizar con el grupo humano, entender lo que están pasando. No es igual sobrevivir con un sueldo mínimo que hacerlo con uno de gerente.

¿Qué medidas concretas se han tomado?

Es importante mantener la calma y mantener contacto diario. Esta pandemia ha traído una sensación de ansiedad social extrema y lo estamos tratando con programas de bienestar social, con risoterapia, tratando de reunirnos todos los días para transmitir un mensaje de tranquilidad y esperanza.

¿Ha funcionado?

Sí, lo hemos logrado a través de algunas empresas de servicios psicológicos y capacitación. Estamos dando apoyo primero a los afectados por coronavirus, que tenemos un 20% dentro de la empresa.

¿Y en su caso? ¿Cómo se libera del estrés?

Hago meditación, yoga y tengo un coach que me da soporte. Como gerentes tenemos una gran responsabilidad en medio de un momento tan duro. He tenido que reforzarme en esta situación.