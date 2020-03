Grandes Ligas de Béisbol: ¿La Serie Mundial acabará más cerca de la Navidad?

Si el último lanzamiento de la temporada de béisbol del 2020 llega más cerca de la Navidad que de la Noche de Brujas, los peloteros lo entenderán.

Los dueños de las Grandes Ligas de Béisbol ratificaron el viernes un acuerdo de 17 páginas con el sindicato, sobre las medidas a tomar ante la pandemia de coronavirus. Los jugadores se mostraron dispuestos a extender la campaña el tiempo que sea necesario para cubrir la mayor cantidad que se pueda del calendario.

Incluso si eso implica jugar en parques neutrales, ya sea techados o en ciudades más cálidas. Incluso si hay que disputar los encuentros a puerta cerrada. Incluso si se deben disputar muchas dobles carteleras.

Y también si ello lleva a ampliar los playoffs, de 10 a más equipos.

“Los peloteros quieren jugar. Eso es lo que hacen”, dijo el líder del sindicato Tony Clark, quien fue primera base elegido al Juego de Estrellas. “Según lo han expresado, todos desean ser capaces de volver al terreno y jugar, incluso si ello significa que los fanáticos estén mirando desde casa, pero ser capaces de jugar para los fanáticos. Están interesados en hacer esto y en hacerlo lo más pronto posible”.

El acuerdo entregará US$ 170 millones por adelantado, a cuenta de salarios que totalizan más de US$ 4,000 millones. Los equipos tomarán también en cuenta el año de servicio que presten los jugadores en el 2020, incluso si no se alcanza a realizar un solo juego de la campaña.

Ello significa que Mookie Betts, George Springer, Marcus Stroman, Trevor Bauer y J.T. Realmuto conservarán la posibilidad de declararse agentes libres antes de la temporada del 2021.

La campaña del 2020 debía iniciar el jueves. De haber un séptimo juego de la Serie Mundial, éste se habría realizado el 28 de octubre.

Dado que se ha pospuesto el juego inaugural al menos hasta mediados de mayo, el cierre del Clásico de Otoño podría llegar en momentos en que la decoración de las casas incluya ya árboles navideños y muñecos de nieve.

Las dos partes hablaron de la posibilidad de extender hasta octubre la temporada regular y de disputar los playoffs durante noviembre.

“Jugaríamos lo más que se pueda. Obviamente, las condiciones meteorológicas serán un desafío mientras más avancemos en el año”, dijo Clark. “Pero haríamos nuestro mejor esfuerzo para disputar el mayor número posible de juegos, sin importar cuándo empecemos”.

Se sopesará también la alternativa de ampliar el número de invitados a los playoffs. “Es un año en que intentar cosas diferentes puede ser benéfico, y ésa es una de las cosas que, como prueba de un año, podría ser positiva”, manifestó Clark.

Ni las Grandes Ligas ni el sindicato tienen control sobre el momento en que podrá iniciarse la campaña. Si se cancelan juegos, los peloteros recibirán partes prorrateadas de sus salarios.

“Cada una de las partes debe trabajar de buena fe para comenzar en cuanto sea viable, jugar y completar lo más posible de la temporada del 2020 y la parte de la postemporada que sea factible”, señala el acuerdo.

No debe haber restricciones legales sobre concentraciones masivas ni viajes, y una determinación de jugar no debe “representar un riesgo irracional para la salud y seguridad de peloteros, empleados o espectadores”.