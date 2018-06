La más grande perla natural de agua dulce fue subastada por US$ 374,000

La perla natural de agua dulce más grande del mundo hasta ahora repertoriada, que otrora perteneciera a la emperatriz Catalina II de Rusia, fue vendida este jueves en una subasta en Holanda por 320,000 euros (US$ 374,000).



"La perla ha sido vendida por 320,000 euros", declaró la casa de remates Venduehuis en su sitio en internet tras la subasta.



Conocida bajo el nombre de "Sleeping Lion pearl" ("Perla del León Durmiente") a causa de su forma, esta concreción nacarada de casi siete centímetros de largo y un peso de unos 120 gramos probablemente se formó durante la primera mitad del siglo XVIII en aguas chinas, quizás en el propio Río de las Perlas, cuya desembocadura se encuentra en el Mar de China Meridional.



Según la casa de subastas se trata de una de las tres perlas naturales más grandes conocidas (tanto de agua dulce como de ostras marítima).



En la subasta fue comprada por un comerciante japonés y no alcanzó la cota prevista, ya que estaba avaluada entre los 340,000 y 540,000 euros (entre US$ 400,000 y US$ 637,000).



Hacia 1765, la perla fue llevada a Batavia (hoy Yakarta, capital indonesia) por un comerciante holandés.



Trece años más tarde fue vendida en un remate en Ámsterdam, y la compradora fue nada menos que la "Gran Catalina" de Rusia, explicó Venduehuis en un comunicado.



La emperatriz guardó esta perla en el palacio del Hermitage en San Petersburgo hasta 1796. En el periodo de disturbios que siguió a la muerte de Catalina II, la perla desapareció, y luego se encontró su pista en Polonia.



La perla fue comprada en 1865 por un orfebre holandés y quedó en su familia durante generaciones. Fue adquirida 1979 por la "Sociedad perlífera de Ámsterdam", con fines de investigaciones históricas.