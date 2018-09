André Agurto

La elegancia con la que jugó al fútbol, regalando regates y goles para la afición, ahora la exhibe a través de la palabra. Julio César Uribe, exfutbolista de la selección peruana y actual comentarista deportivo en un canal local, ha recibido la invitación del Hay Festival Arequipa para participar del evento cultural que se realizará en el mes de noviembre.

Uribe ha entendido el gesto como un honor, pues estará compartiendo con otros invitados como los escritores Mario Vargas Llosa, Salman Rushdie y Leila Guerriero, pero también como una oportunidad para llevar su mensaje: el fútbol como un arma para transformar la sociedad.

¿De qué manera se puede empezar a cambiar la sociedad?

Uno puede quedar gratamente sorprendido con lo que puede transmitir el fútbol en función de temas como liderazgo, trabajo en equipo y motivación. El deporte es la mejor herramienta para lograr una transformación social, pero hay que incidir en las personas.

¿Cómo?

Hay que darle al jugador todas las herramientas afectivas, la lectura y luego complementarlas con las herramientas deportivas. El jugador, antes que nada, es un ser humano.

Habla sobre la lectura, ¿de qué forma influyó en usted?

Desde muy joven, he leído mucho. Autores como Miguel Ángel Cornejo, Wayne Dyer o Thomas Anthony Harris me cambiaron la vida. Gracias a la lectura, empecé a visualizar lo que quería con mi vida. De manera correcta, decente, con esfuerzo y disciplina. Todos esos consejos sirven no solo para lo deportivo, sino también en un aspecto integral de la persona.

¿Debe el futbolista opinar sobre lo que pasa en la sociedad?

En mi caso, opino de todo. No he sido solo un deportista calificado, sino un ser humano que vive comprometido con lo que sucede en su sociedad. Emitir una opinión, siempre y cuando sea objetiva y respetuosa, no tiene por qué condicionarte. Mientras uno sea correcto tiene que opinar.

Dicen algunos que el fútbol es un reflejo de la sociedad. ¿Está de acuerdo?

Aquellos que así lo han expresado, son muy poco inteligentes, a mi entender.

¿Por qué?

Si así fuera, tendría que haber sido ratero. Crecí en un entorno muy complicado y me desarrollé profesionalmente por una razón motivacional, que todos debemos tener, que es la familia.

¿Qué características debe tener un buen líder?

Para ser un buen líder uno tiene que ser primero una buena persona. Aquí en el Perú algunos creen que para ser exitoso tienes que matar al que compite contra ti. En el Perú hay ausencia de liderazgo. Cada quien quiere agua para su molino.

¿Lo veremos nuevamente como director técnico?

No lo sé. Sé que soy incómodo para muchos. En el mundo de los negocios nunca se consigue lo que se quiere, sino lo que se negocia. Pero nunca he negociado la dignidad ni la decencia. Por eso es difícil tener posibilidad de trabajo en el fútbol.

Compartirá experiencias con intelectuales de distintos campos en el Hay Festival. ¿Qué similitudes encuentra entre sus actividades y la suya?

En la cancha sucede lo mismo. Creaba, resolvía y determinaba. Estoy seguro, por la magnitud de los invitados, que será una experiencia positiva. Será un orgullo conocer a Mario Vargas Llosa, sobre todo como ser humano.

¿Por qué?

Vargas Llosa postula y no gana la presidencia por decir la verdad. Así es nuestro país. Decir la verdad es un pecado.