Es el delantero de moda en el Perú y pocos se mantienen indiferentes ante su presencia tanto dentro como fuera de las canchas. Esta y otras razones motivaron al aplicativo de delivery Fazil para apostar por el fichaje como imagen de marca de Gianluca Lapadula, el atacante de la selección peruana.

“Los primeros contactos sucedieron en mayo pasado aproximadamente. Tuve que viajar a Turín y pude conocerlo a él, a su equipo, y poder contarles sobre la marca”, cuenta Alexandra Bottger, gerente de Marketing Corporativo en Hipermercados Tottus y Fazil.

La marca, que pertenece al Grupo Falabella, y el futbolista tendrán una relación publicitaria de alrededor de un año. Sin embargo, Bottger sostiene que desde la parte de la empresa tienen la intención de que esta sea de largo aliento. “Queremos desarrollar más contenido con él. En este momento no estamos en la tele, pero eso no significa que en algún momento no vayamos a establecer más puntos de contacto”, apunta.

Campaña

“Gianluca tiene una buena química con las redes sociales porque es bien espontáneo”, comenta la ejecutiva. Este es el motivo por el que se apuesta por comenzar esta primera etapa de la campaña utilizando principalmente el canal digital con la imagen del jugador. “Habrá audiovisuales y todo lo que es imágenes para Instagram, Facebook y YouTube”, enumera.

“La reacción en las redes ha sido buena. A las personas les ha gustado que él se asocie a una marca fresca en el mercado”, dice la directiva.

Asimismo, esta es la primera vez que Gianluca Lapadula elige trabajar como imagen de marca para una compañía en el país. “No ha querido apresurarse en aceptar las propuestas que tenía sobre la mesa”, indica la ejecutiva sobre el interés de otras compañías por contar con el delantero del Benevento.

Asimismo, en esta parte también apuntan a estar en la vía pública y diarios.

Atributos

Además de la espontaneidad del jugador en las redes sociales, Fazil busca asociar su imagen con otros atributos de él. “Cuando Gianluca vuelve al Perú, vimos que tenía una personalidad muy sencilla, muy cercana. Entonces vimos una oportunidad de integrar ambos elementos. Nosotros como una marca nueva, fresca que aparece en el mercado y Gianluca con su personalidad, su “awareness”. Para nosotros es importante que eso quede en la mente de nuestros clientes”, explica Bottger.

Sostiene además que no pretenden comparar al jugador con otros referentes de la selección, como Jefferson Farfán o Paolo Guerrero. “Cada uno es especial y grande en su rol. Para nosotros la fortaleza es su nueva energía y que nos aporta novedad”, agrega.

La ejecutiva prefirió no ofrecer detalles sobre el vínculo económico que une a ambas partes, pero sostiene que fue positivo para las dos. “No se nos ha caído el ojo”, bromea.

El dato

Compañía. El aplicativo de delivery Fazil se lanzó al mercado en agosto del 2020, durante los meses de cuarentena. A la fecha, tiene alrededor de 2 millones de descargas y en términos de usuarios, oscila en el medio millón en sumatoria, según Alexandra Bottger.