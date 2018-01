Gestoras patrimonios familiares suben sueldos para competir

Las firmas que administran dinero para los más ricos del mundo están aumentando los salarios e incorporando nuevo personal mientras compiten con Wall Street por talento y contratos.

Casi el 90% de las gestoras de patrimonio de una sola familia con sede en Estados Unidos con al menos US$1.000 millones en activos elevó la compensación para los ejecutivos el año pasado, según un estudio de Fidelity y Botoff Consulting publicado el miércoles. El número de empleados también está en aumento en las firmas más grandes, con un promedio de 29 empleados, respecto de 23 en 2015, según muestra la encuesta.

"Cuando hay un buen mercado, como ha sido durante tanto tiempo, y a la gente le está yendo bien, se puede ver que están dispuestos a pagar por las funciones ejecutivas en estas oficinas porque quieren retener ese talento clave", dijo Andy Fay, director del negocio de gestoras familiares de Fidelity.

Las grandes gestoras de patrimonios familiares están desempeñando un papel fundamental a medida que los más ricos del mundo se hacen más ricos, cosechando ganancias en el contexto de un mercado bursátil en auge y el crecimiento de las economías de todo el mundo.



Las 500 personas más ricas vieron su dinero crecer en más de US$1 billón en 2017, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Las gestoras de patrimonios familiares se han vuelto cada vez más competitivas, contratando personal de las instituciones de Wall Street y arrebatando contratos a los grupos de capital privado. Las firmas están tomando decisiones de inversión más activas y trabajando para mantener a sus mejores empleados.



El 52% de las empresas encuestadas dijeron que confiaban en los datos del mercado para ayudar a determinar los aumentos salariales, un alza con respecto al 34% en 2015.



Más de la mitad de los encuestadas dijo que ofrecen paquetes con incentivos a largo plazo, como permitir que los ejecutivos inviertan junto con la familia en oportunidades que de otro modo no estarían disponibles.

Las gestoras de patrimonios familiares más pequeñas no han experimentado el mismo crecimiento que sus homólogas más grandes. Han mantenido su nómina de empleados prácticamente sin cambios desde la encuesta anterior en 2015.



Los aumentos salariales también han sido menores. Alrededor del 35% de las gestoras de patrimonios con US$ 500 a US$ 999 millones en activos dieron a los ejecutivos aumentos del 2% al 4%, en línea con el promedio nacional.



El 57% de las empresas más grandes aumentó el pago en más del 4%.

Todas las gestoras de patrimonios familiares han estado construyendo sus propios equipos de inversión, dice Trish Botoff, cuya firma es consultora de compensación para gestoras de patrimonios familiares y empresas familiares.



"Algunas gestoras de patrimonios familiares incluso están buscando crear entidades separadas para la inversión directa", dijo.

El informe de Fidelity y Botoff incluyó a 408 ejecutivos de 269 gestoras de patrimonios familiares de distintos tamaños. Una cuarta parte de las gestoras encuestadas tenía más de US$ 1,000 millones en activos bajo administración y el 41% del patrimonio neto de las familias excedía los US$ 1,000 millones.