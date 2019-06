Lanzamiento Gastón Acurio estrena Yakumanka, su nueva cebichería en Ginebra El plato emblemático del restaurante puede costar US$ 27, mientras que otros como los tiraditos bordean los US$ 25, en tanto que los especiales como el cebiche apaltado o el cebiche micha cuestan US$ 27 y US$ 20, respectivamente.

