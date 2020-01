La Prensa Extranjera de Hollywood eligió este domingo a las mejores producciones del año en el cine y la televisión en una nueva edición de Globos de Oro 2020. La premiación que precede a los Oscar se celebró en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills (Los Ángeles, Estados Unidos).

El comediante Ricky Gervais estuvo a cargo, una vez más, de la conducción de la gala. En su septuagésima séptima edición se premiaron un total de 20 producciones cinematográficas y 15 producciones televisivas.

La comedia “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino y el drama “1917” de Sam Mendes vencieron en esta edición de los Globos de Oro. Ninguno de los hispanos nominados consiguió llevarse el galardón. A continuación, el listado completo de los ganadores de los Globos de Oro 2020 para cada categoría:

Mejor actor en serie limitada o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor en serie de TV – Musical o comedia

Rami Youssef, Ramy

Mejor actor de reparto en serie limitada o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Mejor serie - drama

Succession

Mejor actriz en serie de televisión – musical o comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor película – idioma extranjero

Parasite

Mejor actor en serie de televisión - drama

Brian Cox, Succession

Mejor guión - película

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor película animada

Missing Link

Mejor actriz de reparto en película

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor serie de TV - musical o comedia

Fleabag

Mejor canción original - película

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Patricia Arquette, The Act

Mejor actriz en serie de TV - drama

Olivia Colman, The Crown

Mejor director - película

Sam Mendes, 1917

Mejor performance de actriz en serie limitada o película para TV

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor serie limitada o película para TV

Chernobyl

Mejor banda sonora - película

Hildur Guðnadóttir, Joker

Mejor actor de reparto en película

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en película - musical o comedia

Taron Egerton, Rocketman

Mejor actriz en película - musical o comedia

Awkwafina, The Farewell

Mejor película – Musical o comedia

Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actor en película -drama

Joaquin Phoenix, Joker

Mejor actriz en película – drama

Renee Zellweger (Judy)

Mejor película – Drama

1917