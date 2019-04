Game of Thrones, la piedra angular de HBO

La galardonada serie de fantasía de HBO concluirá con su octava temporada, que contiene solo seis episodios. ‘Game of Thrones’ (GoT) se estrenará el domingo 14 de abril a nivel mundial y con ella surgirán grandes dudas. La principal por los fans es saber cómo concluirá la historia para Jon Snow (Kit Harington), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), entre otros. En tanto, para la cadena televisiva la pregunta es ¿cuántos seguidores de la serie dejarán su programación tras el final?

Y es que “‘Game of Thrones’ se ha convertido en la piedra angular de HBO", refiere Craig Moffett, analista de telecomunicaciones y socio fundador de la firma MoffettNathanson. "Perderlo siempre iba a ser doloroso”, agrega. Sobre todo sabiendo que ‘Juego de Tronos’ se ha convertido en la serie te televisión más popular del mundo y que su audiencia ahora supera los 15 millones en Estados Unidos y será un punto de venta vital en esa plataforma incluso en el final.

El portal Hollywood Reporter (THR) realizó un análisis de cuán importante es GoT para HBO . En este, señala que para el canal de televisión la prioridad es el éxito de la serie y al menos tienen cuatro series ‘sucesoras’ en etapas de desarrollo. Uno, escrito por el autor original George RR Martin y la cineasta Jane Goldman (Kingsman: The Secret Service) y el piloto podría estar para mediados de 2019.

Cabe señalar que cada uno de los últimos seis episodios cuesta muchos más de $ 10 millones en producción, pero ese es un pequeño precio a pagar, considerando que -según especialistas- la franquicia está valorada por más de $ 1,000 millones. Sin embargo, algunas fuentes de THR han llegado a cuestionar si el nuevo régimen del CEO de WarnerMedia, John Stankey, permitirá gastos tan costosos en esta ocasión.

Peter Dinklage interpreta a Tyrion Lannister en GoT. (Foto: HBO) Peter Dinklage interpreta a Tyrion Lannister en GoT. (Foto: HBO) Peter Dinklage interpreta a Tyrion Lannister en GoT. (Foto: HBO)

Stankey ha dejado claro desde su llegada que el mandato en HBO es producir más contenido para competir de igual a igual con Netflix y Amazon. A raíz de la partida de Plepler y la incorporación del ex presidente de la NBC Bob Greenblatt a los rangos de WarnerMedia, Stankey habló con THR sobre los cambios en la producción que ya se hicieron notar desde el año pasado con los lanzamientos de al menos una "pieza significativa y significativa de contenido" cada mes.

Por otro lado, la expectativa actual se centra en lo que hará HBO luego del final de ‘Game of Thrones’ , muchos han especulado con posibles continuaciones de las historias con spin-off o precuelas. Pero esto no es garantía de éxito. Solo basta con ver lo que pasó con AMC y sus exitosas series ‘The Walking Dead’ y ‘Breaking Bad’ y sus nuevas historias ‘Fear the Walking Dead’ y ‘Better Call Saul’, que lograron atraer a la mitad de la audiencia de lo que las series padres hizo en su mejor momento.

"Queremos tener cuidado de no exagerar", dijo el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, advirtiendo que las múltiples derivaciones no eran ni el plan ni estaban fuera de discusión.

"Game of Thrones ha sido un espectáculo increíble para nosotros, pero lo que estamos haciendo es una pizarra mucho más diversificada, por lo que no estamos en una posición en la que tengamos que [mantener] la franquicia en funcionamiento o las luces vayan fuera en HBO", indicó.

La muerte de Jon Snow en la temporada 5. (Foto: HBO) La muerte de Jon Snow en la temporada 5. (Foto: HBO) La muerte de Jon Snow en la temporada 5. (Foto: HBO)

HBO sigue siendo una gran potencia televisiva con o sin ‘Game of Thrones’. HBO solo para transmisiones ha superado los 7 millones de suscriptores de Estados Unidos en 2018. Ese mismo año, el canal de cable y su transmisora hermana obtuvieron un estimado de $ 6,6 mil millones en ingresos e ingresos operativos al norte de $ 2 mil millones.

Asimismo, HBO usará la temporada final de ‘Juego de Tronos’ como plataforma promocionalpara sus próximas series , entre ellas: la segunda temporada de ‘Big Little Lies’, el drama de Zendaya Euphoria y Damon Lindelof's Watchmen.

Perder un gran éxito televisivo es un rito de aprobación, por no mencionar un gran problema, pero donde el escenario actual de HBO difiere es en su modelo de ingresos. Claro, CBS perderá espectadores cuando ‘The Big Bang Theory’ concluya su impresionante carrera como la mejor serie de transmisión la misma semana en que ‘Thrones’ llega a su fin. Pero la plataforma de transmisión no perderá ningún abonado pagado. Y si bien no hay evidencia que relacione a los suscriptores de TV premium con ningún programa en particular, el hecho es que la huella global de HBO ha aumentado en un 52% en los ocho años desde que se estrenó ‘Game of Thrones’. Aun así, de esos 142 millones de suscriptores en todo el mundo, algunos pueden marcharse junto con el show.

Una encuesta de THR y Morning Consult, realizada el 25 y 26 de marzo a más de 2000 adultos estadounidenses, reveló que el 28% ha cancelado una suscripción a un servicio de transmisión después de que un programa que les gustó dejó de emitirse. De ese mismo grupo, casi la mitad admitió suscribirse a un servicio solo para ver un programa.



Sophie Turner es Sansa Stark en Game of Thrones. (Foto: HBO) Sophie Turner es Sansa Stark en Game of Thrones. (Foto: HBO) Sophie Turner es Sansa Stark en Game of Thrones. (Foto: HBO)

"Sin embargo, no solo los nuevos programas ayudan a atraer y mantener a los suscriptores. Prueba de ello son los programas de transmisión de nueve cifras Friends, Seinfeld y The Simpsons", señala THR.

Por ahora, HBO y WarnerMedia pueden al menos sentirse cómodos con el hecho de que 73 episodios de ‘Juego de Tronos’ serán suyos para siempre.