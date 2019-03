Game of Thrones: ¿cuánto ha costado hacer los últimos episodios de Juego de tronos?

La octava (y última) temporada de ‘Game of Thrones’ es una de las más esperadas por los fanáticos de la serie basada en los libros de George R.R. Martin que transmite HBO. Su estreno está previsto para el 14 de abril, por ello, los fans desean saber más detalles de la que muchos consideran una de las mejores series de los últimos años.

En ese sentido, la periodista especializada en la serie Kim Renfro dio a conocer algunos detalles sobre ‘Juego de tronos’ , entre ellos lo que le costó a los productores realizar la serie, considerada la más costosa temporada.

Cabe mencionar que la temporada pasada (séptima), HBO invirtió US$ 10 millones en cada episodio, cuatro millones más que en la sexta entrega de la serie (US$ 6 millones). Es decir, un total de US$ 70 millones en producción, según datos brindados por la revista Forbes.

Asimismo, para la séptima entrega, HBO aumentó el salario del elenco principal, conformado por Peter Dinklage ("Tyrion Lannister"), Kit Ha­rington ("Jon Snow"), Lena Headey ("Cersei Lannister"), Emilia Clarke ("Daenerys Targaryen") y Nikolaj Coster-Waldau ("Jaime Lannister")

De acuerdo a Hollywood Reporter, cada uno de ellos ganó US$ 500,000 por capítulo, convirtiéndolos en cinco de los actores mejor pagados de la televisión por cable.

“Game of Thrones” estrenó el primer tráiler oficial de octava y última temporada de la serie. (Foto: Captura de video) “Game of Thrones” estrenó el primer tráiler oficial de octava y última temporada de la serie. (Foto: Captura de video) “Game of Thrones” estrenó el primer tráiler oficial de octava y última temporada de la serie. (Foto: Captura de video)

El aumento del presupuesto fue justificado por las escenas de batallas épicas que nunca antes se había visto en la televisión. Y se espera que para esta última temporada la producción mejore las escenas y las haga aún más épicas.

Por ello, según información de Kim Renfro, HBO está gastando un promedio de $ 15 millones por episodio de la octava temporada, una cifra astronómica nunca antes vista en estos tipos de producciones, convirtiéndose así en la más costosa de ‘Game of Thrones’ . Con esto, veremos batallas más grandes, dragones más grandes, direwolves más grandes. “Debería ser realmente emocionante”, señala la especialista.

Cabe señalar que para le primera temporada del programa, cuando HBO no sabía qué tan grande iba a ser la serie, solo gastaron un promedio de $ 6 millones por episodio.

“Hemos pasado de $ 6 millones por episodio en esa primera temporada a casi más del doble con $ 50 millones para estos últimos seis episodios”, señala Renfro en una entrevista con Business Insider Today.

‘Game of Thrones’ es considerada la quinta serie más cara, según el ranking del portal 20 minutos de España. En el cuarto puesto se encuentra ‘Friends’, show en el que cada actor cobraba US$ 1 millón por capítulo. ‘Urgencias’ se posiciona en el tercer lugar, donde cada episodio costaba de US$ 2 millones a US$ 3 millones. En el segundo escalón está ‘The Get Down’, serie de Netflix, cuya primera entrega costó US$ 120 millones, y el primer puesto lo ocupa ‘The Crown’ con un presupuesto de US$ 130 millones por los 10 episodios de su primera temporada.