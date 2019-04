Game of Thrones: las batallas de presupuesto que libró en sus ocho temporadas 

Game of Thrones toma por asalto los domingos por la noche. Y entre dragones y caminantes blancos y coronas rechazadas, HBO ha sumado una millonada de dinero para producir sus episodios.

De hecho, la serie inspirada en la saga de George R.R. Martin (A Song of Ice and Fire), podría ser coronada como la más cara hasta el momento, con un presupuesto de US$ 15 millones por capítulo, según el Business Insider.

Ojo: Hay algunos spoilers de las temporadas pasadas.

Pero no siempre manejaron esta billetera. Si bien el piloto costó entre US$ 5 y 10 millones, la primera temporada tuvo un presupuesto de entre US$ 5 y 6 millones por capítulo.

Es cierto que a estas alturas ya era bastante dinero, considerando que series top como Breaking Bad o Mad Men, manejaban solo US$ 3 millones por entrega, según Variety y The Hollywood Reporter. No obstante, la historia de GOT es un poco más interesante.

Destinar poco más de US$ 50 millones en la primera temporada de una serie de fantasía, con dragones, reyes, espadas y un muro gigante de hielo, en la época de Walter White y Dr. House fue bastante arriesgado.

Si a esto le sumamos que HBO ya había hecho una gran inversión en caballos y espadas en el año 2005, con Rome, serie carísima (US$ 9 millones por episodio) que fracasó y fue cancelada. Las expectativas puede que no hayan estado por los cielos.

Pero los productores David Benioff y Dan Weiss se las ingeniaron, y sortearon varios obstáculos para entregar una primera temporada que sorprendió al mundo con la decapitación de Ned Stark.

Un detalle curioso es la batalla del Green Fork. En el libro, Tyrion Lannister comanda sus tropas y tras la carga logra alzarse con la victoria. En la serie, por el escaso presupuesto, optaron por desmayar al enano y reanudar la escena cuando la batalla ya había terminado.

Negociaciones

Para la segunda temporada el presupuesto fue similar: US$ 6 millones por capítulo. No obstante, hubo un episodio que requirió de un pequeño ajuste.

La CNBC cuenta que Benioff y Weiss pidieron a HBO un incremento de US$ 2.5 millones para grabar la épica batalla de Blackwater, por mar y tierra, y con su explosión gigante de fuego valirio.

Llegaron a negociar solo dos, elevando el presupuesto a US$ 8 millones, cifra que no se volvería a alcanzar en cuatro años.

Entre la segunda y quinta temporada el presupuesto se situó en US$ 6 millones, como promedio. Pero la sexta, con la resurrección de Jon Snow y la Batalla de los Bastardos necesitaba de un nuevo incremento.

A partir de esta temporada, la serie costó US$ 10 millones por capítulo, aprox., según Entertainment Weekly, con el mayor monto dedicado a la batalla entre Jon y Ramsay.

Pero incluso con más dinero en la bolsa, tuvieron que ajustar la producción.

En la séptima temporada no apareció nunca Ghost, y Nymeria solo tuvo un breve cameo en el segundo episodio. Sucede que animar a los lobos es más costoso que hacer dragones y tuvieron que prescindir del fiel compañero de Jon Snow en sus ocho capítulos, según el Business Insider.

Ahora, con un presupuesto mayor en una menor cantidad de episodios, ¿qué sorpresas nos guardará esta temporada? Recordemos que una entrega estará dedicada a la batalla por Winterfell. Y el invierno ya está aquí.