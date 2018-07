Galos y Croatas: La apuesta por la gran final

Por: Owen Ordway, analista de Betsson



La fiesta máxima del fútbol Rusia 2018 está llegando a su fin con un partido intenso entre Francia y Croacia . El equipo de Deschamps paga una cuota de 1.93 por ganar el partido y 1.48 por campeonar. Estas cuotas reflejan claramente que Francia tiene la ventaja frente a Croacia, especialmente si hablamos del físico. De hecho, el equipo balcánico ha jugado un partido adicional, si sumamos los 3 tiempos extra. Aun así pudieron darle vuelta al resultado y vencer a Inglaterra, lo que prueba que, a veces, el corazón y la garra pueden superar cuánto corres en la cancha. Pero este equipo croata no solo tiene corazón, cuentan con un talento enorme, con la mayoría de sus jugadores en los mejores equipos europeos y también mucha experiencia. Asimismo, tienen a un potencial ganador del Balón de Oro, alguien llamado Luka Modric.

Francia, por su lado, hizo todos los méritos para alcanzar la final, ya que han sido consistentes durante todo el torneo, y su rendimiento ha incrementado partido a partido, llegando a su máximo a partir de octavos de final. Mbappé está imparable y parece que nadie puede detenerlo, esta velocidad será crucial ante un equipo croata cansado, además cuentan con la creatividad de Griezmann y Pogba.

Por esta razón Francia es favorito para el partido con un 50% de probabilidades de triunfo (cuota 1.94), mientras que Croacia alcanza el 20% (cuota 4.95), un empate llega al 30% (cuota 3.30). En cuanto a las probabilidades de campeonar Francia alcanza 64% (cuota 1.48) y Croacia 36% (cuota 2.65).

Bélgica vs Inglaterra

Por otra parte, el encuentro por el 3er y 4to puesto lo protagonizarán Bélgica e Inglaterra. Valgan verdades los equipos llegan a este partido desilusionados ya que ambos soñaban con una final histórica. Inglaterra estuvo más cerca luego de perder en tiempo extra, a pesar de llevar la ventaja, ya que no supieron mantener el resultado y esto les costó el pase a la final.

Bélgica no tuvo un rendimiento tan bueno como ante Brasil. Aún está por ver cuál será el equipo que ambos entrenadores llevarán al campo pero llevarse una medalla es importante para los dos y será un partido que no lo tomarán a la ligera. Lo que sí podemos esperar son goles, es a lo que estamos acostumbrados en los partidos por el 3er puesto, ya que no tienen la presión y podrán jugar un poco más libres. Más de 2.5 goles paga una cuota de 1.63, pienso que podemos esperar un mínimo de 3 goles. Harry Kane también estará a la orden del día, ya que espera añadir más goles para asegurarse de ganar la competencia por el máximo anotador del campeonato.

En ese sentido Bélgica es favorito para ganar el partido con 44% de probabilidades de triunfo (cuota 2.21), mientras que Inglaterra alcanza el 30% (cuota 3.30), un empate llega al 26% (3.75). En cuanto al favorito para alcanzar el tercer puesto Bélgica alcanza el 59% (cuota 1.62) e Inglaterra llega al 41% (cuota 2.30).