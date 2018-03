Gala Brie, la solista que ya tiene un plan: todo debe empezar en provincia

Dueña de una cautivante voz que plasma en las sonoridades propias del indie pop, Gabriela Gastalumendi, que responde al seudónimo Gala Brie desde que comenzara su proyecto solista, ha arrancado el año con fuerza: ostenta un nuevo disco bajo el brazo y la aspiración de descentralizar su música.



La cantante peruana-brasileña, en cuyo recorrido dice no haber percibido mayores obstáculos por ser mujer, devela que la finalidad de su estrategia musical está en la internacionalización.



Ni haber sido artista soporte en conciertos de Coldplay, Katy Perry o Clap Your Hands Say Yeah, ni haber participado en el Festival Primavera Sound de Barcelona la detienen. Gala Brie, con una corta pero destacada carrera, anhela más.

Gala Brie

Gira hacia provincias

“Tengo muchos amigos promotores de artistas en el exterior, uno de ellos, el manager de Mon Laferte, que suena bastante en México, me dijo una vez ‘si quieres que tu música se escuche aquí, antes tienes que sonar en tu país’ y, como no puedo tener esa acogida cuando la radio no me pasa, entonces tengo que salir para que me escuchen”.



Y, aunque reconoce que debería haber un proyecto de ley que respalde la trasmisión de música nacional en las emisoras locales, Gala Brie prefiere no esperar (“las radios nos abren la puerta pero con cadenita”, declara entre risas) y cuenta que las plataformas digitales suponen una alternativa tan válida como las giras al interior.



Arequipa es la plaza donde planea consolidarse antes de visitar Cusco, Trujillo y Huancayo (cuya escena indie pop se ha fortalecido). El plan, dice, es claro: moverse hacia otros espacios en la medida de lo posible “para crear un nicho más amplio”, un propósito itinerante al que una aerolínea ya se ha sumado.

Disco vs. streaming

Al margen del auspicio, Gala Brie tendrá otro respaldo: un segundo disco que ya está en camino. “Inmortal”, el tema que lo compone, es la punta de lanza en su nueva travesía.



¿Qué conduce a una artista de trayectoria relativamente breve a enfocarse en una nueva producción discográfica que demanda muchos más recursos que un single? “Lanzar singles es interesante, son destellos de atención del artista hacia el público, pero por eso mismo son bastante efímeros. En cambio, un álbum involucra todo un concepto, es una propuesta más completa”, responde.



No obstante, Gala Brie, cuyo primer álbum (“Intensos instantes”) se remonta a tres años, admite que “un disco era mucho más rentable en el 2015 que ahora”; aun así cuenta que la balanza puede equilibrarse si se recurre a plataformas de música en streaming como Spotify.



“Las personas ahora escuchan más canciones sueltas que discos, pero a mí sí me parece importante contar con una producción discográfica porque es todo una obra, aunque vaya mejor con las presentaciones”.



Eso sí, con o sin shows, la joven reconoce que las redes sociales son un ámbito en que el artista necesita estar constantemente activo.