El futuro de los videojuegos: Fortnite Battle Royal

Explicar de qué va el Fortnite es de lo más simple. Un centenar de jugadores caen en una isla que está llena de armas, escudos y diferentes objetos que ayudarán a los gamers en su cometido: matar, junto con su team –de cuatro personas como máximo–, a los otros jugadores.

El que queda vivo gana. Es una especie de Counter-Strike donde hay que matar a todo lo que se te cruce e ir juntando los items que estén tirados en el suelo o escondidos en cofres.

Lo que no es tan simple es explicar su terrible éxito. Hoy un 30% de todos los jugadores del mundo están disfrutando a este género, llamado battle royale, y nada menos que un 16.3% de los jugadores se los lleva el Fortnite.

Eso lo deja con alrededor de 45 millones de usuarios. La mayor parte del resto del porcentaje se lo lleva el Playerunknown's Battlegrounds, más conocido como PUGB, que fue el primero de este estilo que logró hacer famoso el género.

La pregunta que muchos se hacen es por qué tiene tanto éxito el Fortnite si ya existía anteriormente otro, el PUBG, que era prácticamente igual.

Uno de los principales motivos del Fortnite es que es completamente gratuito mientras que el PUBG cuesta US$30.

¿Cómo hace plata si es gratuito? Como muchos de los juegos exitosos en la actualidad: la venta de objetos in-game.

Si querés un traje distinto dentro del Fortnite o si querés una mochila diferente a la que tienen todos, vas a tener que pagar.

Lo bueno es que si bien esto va a diferenciar del resto de los players, no te dará beneficios extra. No importa cuánto dinero pongas, esto no va a mejorar, de ninguna manera, la posibilidad de matar a otro.

Si que regalen un videojuego te hace ruido, no te preocupes, está comprobado que este modelo, llamado Free-to-Play, funciona.

De hecho la compañía de análisis SuperData estimó que el Fortnite, solo en marzo, hizo US$223 millones convirtiéndose en el Free-to-Play más exitoso de todos los tiempos.

El crecimiento fue tan de la noche a la mañana que ninguna de las grandes compañías de videojuegos, ni Activision, ni Electronic Arts, ni Take-Two lanzaron ninguno del estilo por ahora.

Para conocer más detalles vea el vídeo en la parte superior de la nota de Deutsche Welle.