El futbolista japonés Honda crea un fondo de inversión con Will Smith

Tokio.- La estrella del fútbol japonés Keisuke Honda apunta hacia las finanzas: Ha creado un fondo de capital de riesgo con el actor estadounidense Will Smith para invertir en 'start-ups' orientadas a los problemas sociales, anunció este miércoles su agente.

'The Dreamers Fund', establecida en abril en Los Ángeles, espera lograr 100 millones de dólares en inversiones. Entre los interesados, el gigante japonés de los seguros Nomura Holdings.

"Quería ayudar a la gente en Estados Unidos, Japón y en el mundo con Dreamers Fund", declaró Honda en un comunicado enviado por la compañía KSK, que gestiona sus asuntos.

La antigua estrella del Milan, actualmente en el Pachuca, anunció su retirada internacional tras la eliminación de Japón en la Copa del Mundo, en octavos ante Bélgica con un gol en el último suspiro (3-2).

"Quiero un nuevo desafío", dijo Honda, de 32 años, en su cuenta de Twitter el miércoles.

"Comencé a reflexionar sobre una forma de ayudar a las personas desfavorecidas", señaló Honda sobre el cambio de perspectiva que experimentó hace una década, cuando jugaba en el campeonato holandés y veía a otros jugadores destinar más de la mitad de los salarios en sostener a sus familias en África o Sudamérica.

Will Smith, autor junto al puertorriqueño Nicky Jam y la albanesa Era Istrefi del himno oficial del Mundial, 'Live it up', calificó al japonés como uno de los jugadores "más 'cools'" del torneo.

"Me gusta su espíritu, es verdaderamente un buen chico", añadió el dos veces nominado a los Oscars.