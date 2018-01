Fútbol: Más de US$ 6,370 millones gastados en traspasos en 2017

(AFP) - Los clubes de fútbol gastaron un monto récord de US$ 6,370 millones (5,100 millones de euros) en indemnizaciones de traspaso durante el año 2017, una cifra incrementada en un 30% gracias "al efecto multiplicador" de los grandes traspasos, según un informe desvelado este martes.

Las cifras, recogidas por FIFA-TMS, la plataforma que registra los traspasos internacionales, son superiores a lo esperado. En 2016 el montante total se elevaba a US$ 4,800 millones.

El mercado del verano boreal de 2017 supuso un hito con los traspasos del brasileño Neymar al PSG por 222 millones de euros (US$ 275 millones), y del francés Kylian Mbappé por 180 millones de euros (US$223 millones) , también al club parisino.

El informe FIFA-TMS señala un efecto inflacionista de los grandes traspasos: "Los clubes que reciben indemnizaciones de traspaso importantes por sus jugadores reinvierten a menudo una parte del dinero en nuevos traspasos. Por su parte, los clubes que reciben ese dinero harán lo mismo, y así continuamente".

Después del traspaso de Neymar, el FC Barcelona apostó por el francés Ousmane Dembélé, llegado desde el Borussia Dortmund por 105 millones de euros (US$ 130 millones) , y 42 millones de euros (US$ 52,04 millones) en variables.

El FC Barcelona hizo en enero, con los servicios del brasileño del Liverpool Philippe Coutinho por 120 millones de euros (y 40 en variables), lo que será incluido en la memoria del 2018 por FIFA-TMS.

En términos globales, los clubes ingleses siguen siendo los que más gastan (US$ 1,640 millones en 2017) merced a sus elevados derechos televisivos. La influencia del PSG colocó a Francia en segundo puesto, con US$ 860 millones gastados, por delante de España (US$ 730 millones), Alemania (US$ 722 millones) e Italia (US$ 654 millones).

Los brasileños son los jugadores más demandados, presentes en 1.755 traspasos de los 15.624 realizados en el mundo en 2017.

Finalmente, según el informe, brasileños, colombianos y argentinos representan el 20% del conjunto de traspasos.