La industria deportiva tiene diversos planes para volver a la normalidad. Todos ellos, sin embargo, tienen en común la incertidumbre. De lo que más se habla en cada deporte es de empezar a disputar torneos a puerta cerrada y bajo ciertos protocolos. Sin embargo, la última decisión la tendrán los gobiernos de cada país.

El deporte rey

“Tenemos un plan A, un plan B y un plan C para el fútbol, pero nada volverá a ser como antes”, admite Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien tuvo que sacrificar este año la Eurocopa por la pandemia.

Todos esos planes, no obstante, tiene inconvenientes. Una alternativa que se ve con buenos ojos en la industria del fútbol europeo es jugar a puertas cerradas. “La celebración de partidos y competiciones, incluso sin público, es positiva ya que minimiza las pérdidas en el sector”, afirma Carlos Cantó, CEO de la consultora SPSG. De esa forma, se podrían cumplir los contratos con broadcasters, sponsors, atletas.

Según Expansión, la Bundesliga sería la primera en reiniciar actividades. La fecha tentativa es el 9 de mayo, luego de que el Gobierno de Ángela Merkel dé el visto bueno a la federación alemana.

También en Francia se barajan opciones. La Ligue 1 y 2 completarían sus temporadas a puertas cerradas a partir del 17 de junio con el objetivo de finalizarlas antes del 25 de julio.

De otro lado, la Premier League va en la misma línea, pero sumaría público falso a las transmisiones deportivas por televisión para añadir mayor realismo y calidad.

Liberación parcial

La NBA vive una situación distinta. Algunas ciudades de Estados Unidos están levantando gradualmente la cuarentena. Esta autorización dada por las autoridades de cada estado permitiría que algunos jugadores vuelvan a trabajar.

Por ello, algunas franquicias de la NBA tienen previsto autorizar la reapertura de sus instalaciones para entrenamientos. Esto, sin embargo, deberá realizarse de forma individual en un inicio.

Sin embargo, esta liberación no significa que haya una fecha confirmada para reanudar el calendario del campeonato. Cabe recordar que este fue suspendido el 11 de marzo luego de que el jugador francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, diera positivo por coronavirus.

Fórmula para correr

El mundo de la Fórmula 1 avanza a otra velocidad. Chase Carey, consejero delegado de la competición, manifestó a través de un comunicado que la primera prueba de la temporada ya tiene fecha. Está será programada para el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria.

“Creemos que las primeras carreras tendrán que ser a puerta cerrada, sin fans, que esperamos puedan participar de los eventos según vaya avanzando el calendario”, detalla Carey en el documento.

De esa forma, la F1 se disputará en Europa hasta setiembre, luego se moverá a Eurasia, Asia y América y finalmente terminará en Abu Dabi. En total, se espera poder realizar entre 15 y 18 carreras.

La opinión de los expertos

A pesar de que el optimismo de la industria deportiva por volver a la normalidad es grande, los expertos en medicina opinan todo lo contrario. “Siendo realistas, los deportes serán lo último en regresar. Cuando la gente habla de reprogramar conciertos o eventos para octubre del 2020 no sé en qué se basan”, advirtió Zeke Emanuel, asesor de la OMS, en entrevista con The New York Times.

Otros especialistas sostienen que tampoco es recomendable jugar a puerta cerrada, pues esto ocasionaría que la gente pueda reunirse a ver los partidos desde su casa.

“No podemos volver a llenar los estadios hasta que tengamos una vacuna”, afirmó el epidemiólogo Zach Binney a The Times. En el mejor de los casos esta demorará unos 18 meses.