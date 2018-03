El fundador de Amazon le arrebata el título de hombre más rico del mundo a Bill Gates

El creador del imperio Zara, el español Amancio Ortega, cayó al sexto puesto, tras bajar dos posiciones, por delante del empresario mexicano Carlos Slim, que ocupa la séptima posición, una menos que el año pasado.



Jeff Bezos , de 54 años, le arrebató la corona a su compatriota de 62 años gracias a un aumento de 59% de las acciones de Amazon en el último año, que prácticamente multiplicó por dos su fortuna, valorada en US$ 112,000 millones.



El genio de la informática, hoy más conocido por su fundación centrada en temas de salud y educación, se tendrá que conformar con el segundo lugar, con un patrimonio estimado en US$ 90.000 millones.



El también estadounidense Warren Buffett, descrito por Forbes como "uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos", conserva el tercer puesto y cierra el podio (US$ 84.000 millones.)



Le sigue el francés Bernard Arnault, el dueño del imperio del lujo LVMH, que se convierte en el europeo más rico, con una fortuna estimada en US$ 72,200 millones.



El fundador de Facebook, Marck Zuckerberg, de 33 años, cierra la lista de las cinco mayores fortunas del planeta, con 71,000 millones de dólares, US$ 1,000 millones más que Ortega y 3,900 millones más que Slim.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los más grandes perdedores de la clasificación de este año. El mandatario, que amasó su fortuna en el sector de bienes raíces, cayó de la 544º posición a la 766º. Su riqueza ahora está valorada en US$ 3,100 millones, 400 millones menos que hace un año.



Hay que bajar hasta el décimo sexto puesto para encontrar a la primera mujer de esta lista, Alice Walton, la heredera de la cadena estadounidense de supermercados Wal-Mart, con US$ 46,000 millones.



Detrás de ella se encuentra otra heredera, la del imperio de la belleza L'Oreal, Françoise Bettencourt Meyers, con US$ 42.200 millones, y mucho más atrás la alemana Susanna Klatten (BMW), con US$ 25,000 millones.



Dos millonarios chinos entraron también por primera vez entre las mayores 20 fortunas del mundo: Ma Huateng, dueño del gigante de internet Tencent, que se corona como el hombre más rico de Asia, y Jack Ma, el fundador del gigante chino del comercio en línea Alibaba.



Estos son los 10 hombres más ricos del mundo:



1. Jeff Bezos US$ 112,000 millones - Estados Unidos



2. Bill Gates US$ 90,000 millones - Estados Unidos



3. Warren Buffett US$ 84,000 millones - Estados Unidos



4. Bernard Arnault US$ 72,200 millones - Francia



5. Mark Zuckerberg US$ 71,000 millones - Estados Unidos



6. Amancio Ortega US$ 70,000 millones - España



7. Carlos Slim US$ 67,100 millones - México



8. Charles Koch US$ 60,000 millones - Estados Unidos



9. David Koch US$ 60,000 millones - Estados Unidos



10. Larry Ellison US$ 58,500 millones - Estados Unidos