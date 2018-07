“Si fuera un partido de fútbol, arranco el día ganando tres a cero”

Para Pedro Delfino, country lead para Perú, Bolivia y Chile de Mondelēz International, la frase “mente sana en un cuerpo sano” es desde hace ocho meses una directriz en su vida. No solo le basta seguirla, sino que desea compartir su experiencia para que otras personas se sumen a la práctica del deporte.

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en Mondelēz?

Más de 15 años, y desde hace siete estoy en el Perú. Antes de llegar estuve en Argentina, Miami, México y Brasil.

¿De qué parte de Argentina es?

De Buenos Aires. Me casé con una peruana y tengo dos hijos peruanos, así es que me considero 49% peruano. Mi nivel de peruanidad es tal, que ya sufro y me alegro exacerbadamente cuando Perú juega al fútbol (risas).

Usted realizó un gran cambio de estilo de vida...

Empecé un proceso de transformación personal. Estuve muy mal físicamente, subí mucho de peso. Llegué a tener 138 kilos, por malos hábitos de alimentación y sedentarismo.

¿Cómo empezó el cambio?

A finales de octubre del año pasado, toqué fondo y dije “tengo que hacerlo sí o sí”. Me propuse hacer ejercicio todos los días, encontrar ese tiempo personal que había perdido.

¿Cuáles fueron los primeros pasos?

Moverme por lo menos media hora todos los días y llevar una alimentación saludable.

¿Cómo encontró ese tiempo para sí, a pesar de todas sus obligaciones?

Mi gran descubrimiento fue que no importa qué tan complicado sea tu día, y lo he demostrado en los últimos siete meses: siempre se le puede robar 30 minutos para hacer ejercicio.

¿Cuánto peso perdió?

En seis meses bajé cincuenta kilos, sin sufrir. Mejoré significativamente mi calidad de vida en todo sentido, desde lo personal a lo profesional. El estar en buen estado físico permite estar más alerta, con más energía. Todo te sale mejor.

¿Cómo evitar desistir?

Fue revelador y el hilo conductor para este proceso de transformación que he vivido es que cuando hago ejercicio, me siento bien, tengo más motivación para seguir con un estilo de vida saludable. Disfrutar con la familia. Mente sana en cuerpo sano.

¿Usted comparte su experiencia a través de las redes?

Siento la fuerte necesidad de inspirar a través de mi experiencia. Empecé a hacerlo a través de mi cuenta de Instagram ‘run30min’.

¿Cuánta distancia corre?

Empecé a un ritmo lentísimo, 3.5 km en 30 minutos por día. Ahora hago 6 o 7 km. Media hora es un tiempo suficiente para poder encontrar el balance. Si fuera un partido de fútbol arranco el día ganando tres a cero. El bienestar y el balance es una actitud.

¿Practica otra actividad?

Vengo a la oficina en bicicleta. Al ver mi proceso de transformación, los colaboradores se contagian y cada vez más gente llega en bici.

¿Los principios que aplica para correr son los mismos que aplica en la oficina ?

Los principios que te llevan a ser un buen líder y un buen ejecutivo son los mismos que te llevan a ser un buen corredor.

¿Cuáles son esos principios?

No se puede improvisar, debes tener un plan. En ambos casos se debe contar con una agenda clara de trabajo y medir los resultados. La disciplina es clave.

Alcanzar la disciplina es otro reto…

No se nace disciplinado se forja, se trabaja. Así amanezca con lluvia salgo a correr porque forjé la disciplina. Si logro correr con lluvia imagínate lo que puedo hacer cuando no llueve.