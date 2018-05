Fuera de las butacas, a qué otra pantalla apuesta Marvel

La guerra no ha terminado. El malvado Thanos pudo haber salido airoso en “Avengers: Infinity War”, pero esto no necesariamente significa que tendrá igual éxito fuera de la pantalla grande. Fornite, videojuego que pertenece al género de supervivencia, se ha unido a la cinta que ya ha conseguido superar los US$ 1,000 millones en taquilla en un tiempo récord de once días.

Los responsables del juego en Epic Games han precisado, sin embargo, que la llegada del supervillano de Marvel será por un periodo limitado. De esta manera, según ha aclarado Gizmodo, dos de las marcas más populares se unirán en un crossover sumamente interesante.

Este ‘intercambio’ ha llegado bajo un nuevo título creativamente denominado “Infinity Gauntlet Limited Time Mashup”. Por lo cual, una vez inmersos en este universo, los jugadores podrán recorrer el mapa para intentar recoger el Infinity Gauntlet que contiene las Seis Piedras Infinitas, con las cuales podrán adquirir el poder de Thanos, según reseña The Verge.

Los directores de Infinity War, Joe y Anthony Russo, se han declarado grandes admiradores del juego y han contado que, a menudo, jugaban algunas partidas de Fortnite mientras editaban y montaban la película. Fue esto los que los condujo a la idea de un mashup.

“Tenía que ser auténtico tanto para los seguidores de Fortnite como para los de Avengers, algo con que los fans de ambos se sintieran entusiasmados”, dijo el director creativo de Epic, Donald Mustard, a Entertainment Weekly.

¿Accesorios digitales?

De hecho, según Forbes, “muchos creían que no era precisamente una coincidencia que Fortnite lanzara su temporada de superhéroes justo cuando Avengers estaba próxima a ser estrenada; aunque era complicado suponer que un crossover estaba por llegar”.

La batalla que ya comenzó y podrá disfrutarse en las plataformas donde Fortnite está disponible (PC, PS4, Xbox One, iOS) ostenta un notable potencial.

Pues, según Forbes, se podría acaso liberar una enorme cantidad de accesorios digitales para su adquisición por los gamers más fanáticos. No obstante, desde Reddit se ha confirmado que estos no saldrían a la venta al amparo del nuevo título.

Aun así, no es una sorpresa que Marvel y Disney, junto a Epic Games, aprovechen el momento que atraviesan ambos fenómenos de la cultura pop. Es por esto que Avengers podría ser solo el inicio de nuevas colaboraciones en Fortnite.

Desde Cnet, prevén incluso que la firma de videojuegos podría realizar crossover con distintas sagas como Jurassic Park e incluso Star Wars. La nueva vía de colaboraciones estaría, por tanto, abierta.

Más que merchandising

No es un secreto que el estreno de una cinta tan esperada como lo ha sido Infinity War genere que los fans busquen, a su vez, merchandising asociado. Solo en Europa la demanda de productos relacionados con las figuras del filme ascendió a 126%. Esto es, disfraces, figuras de acción, productos Lego hasta videojuegos y accesorios digitales.

Y es que, según anotan desde Puro Marketing, Marvel, originalmente como editora de cómics y ahora como imperio cinematográfico con un poderoso soporte en merchandising, ha conseguido consolidarse como una marca cuyos fans no escatiman esfuerzos en gastar.

De hecho, en los últimos doce meses la compañía ha recaudado solo en taquilla más de US$ 5,135 millones, teniendo a la cabeza dos títulos que han excedido la barrera de los US$ 1,000 millones, Black Panther e Infinity War.

Estos resultados son los que precisamente han contribuido a que los estudios de Disney hayan reportado US$ 2,450 millones en ingresos este primer trimestre. Una cifra que, según CNBC, ha superado, inclusive, las expectativas de Wall Street.