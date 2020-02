La casa de Francisco Pujol luce decorada con pinturas, libros, vinos y tiene una vista que le recuerda una de sus pasiones: navegar.

Hoy asume el liderazgo de BNI en un país donde vive casi ocho años, pero en el que confiesa sentirse “atrapado”.

¿Cómo se vinculó al rubro empresarial?

No sé de dónde viene mi pasión por la empresa. A nivel familiar, nunca tuve esa vivencia. Mi padre es funcionario en España, siempre trabajó en un colegio.

¿A qué edad decidió emprender?

Monté mi primera empresa a los 24 años, por el impulso de crear un proyecto y descubrir si tenía la capacidad de desarrollar algo propio.

¿Cómo fue esa experiencia?

Estudié telecomunicaciones y me especialicé en urbanismo, así que la empresa estuvo relacionada a construcción.

¿Cómo relaciona sus inicios con su labor actual?

Me di cuenta de que disfrutaba más de la tecnología y evolucioné hacia ese mundo. Ahí supe que mi pasión eran las personas, trabajar en espacios colaborativos. Lo que hago ahora.

¿Es por eso que decidió asumir el mando de BNI en el país?

Llegué al Perú, en el 2012, con un proyecto de tecnología en telecomunicaciones. Aquí apareció la oportunidad de BNI.

¿Cómo formó su liderazgo?

Desde que estaba en el instituto, era el delegado. Siempre era el que hablaba con las instituciones. Me gustaba moverme en ese entorno.

¿Cómo consideraría que es la relación con su equipo?

Me apasiona llevar la cultura del bien común. Aquí se trabaja esa filosofía en un entorno empresarial en donde supuestamente las personas entrenan el ‘yoísmo’.

¿Se busca ser colaborativo?

Sí. Hay gente que en el mundo de la empresa hace cosas para estar cansada porque no hay propósito detrás. Hacer empresa por hacer, o hacer plata por hacer, cansa en algún momento. Hay que tener pasión por lo que se hace.

¿Cómo llevar esa cultura al ejecutivo peruano?

Estoy sorprendido. El peruano valora mucho los vínculos. Los crea y los sigue construyendo en el tiempo. Tengo una amiga que almuerza con su compañera del nido. Eso en Europa nos cuesta trabajo.

¿Cómo es la rutina desde que es parte de BNI?

Me levanto muy temprano, a las 4:30 a.m. Las reuniones de BNI inician a las 6:30 a.m. Despierto junto a mi esposa y entrenamos. Después, hago ejercicios de foco mental y meditación. Mi día termina a las 8:30 p.m.

¿Qué actividades disfruta?

Me gusta pasar mucho tiempo con mi esposa, compartir una buena conversación de negocios con ella. Viajar. Lo utilizo mucho para inspirarme, tengo una afición por navegar en velero. Me fascina cocinar.

¿Se adaptó pronto al Perú?

Mi esposa es peruana, estoy recientemente casado. Realmente el Perú es un sitio que atrapa.

¿Qué es lo que más le gusta?

Una de las cosas que me encantan es viajar a la selva, los europeos no la tenemos. Recuerdo el Amazonas como una imagen que aparecía en un programa de televisión que sacaban después del almuerzo en España. Luego, me vi ahí.

¿Disfruta la lectura?

Hay dos personas que al leerlas me emocionan. Son Simon Sinek, para mí uno de los mejores speakers de liderazgo a nivel mundial. Tiene un libro que llamado “Los líderes comen al final”. Y Geshe Michael Roach y su libro “El tallador de diamantes”.

¿Cómo se prepara cuando da una conferencia?

Nunca es sencillo. Lo que siempre pone nervioso es que quieres hacerlo muy bien. Cuando realizo alguna presentación, prefiero utilizar fotos, porque cuando pongo textos es como una camisa de fuerza.

¿Siente admiración por algún líder en particular?

Me inspira gente como Bill Gates o Warren Buffett. Son empresarios que crean grandes fortunas, pero que se dedican a hacer el bien. En ese sentido va la filosofía de BNI.

¿Qué se proyecta junto a la empresa que lidera?

El futuro de BNI en el Perú es creciente. Hay mucha gente que quiere ser parte de esta filosofía empresarial y de vida. Llegaremos a provincias.

Hoja De Vida

Nombre: Francisco Pujol.

Cargo: Director nacional de BNI.

Profesión: Ingeniero en telecomunicaciones.

Nacionalidad: Española.