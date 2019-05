El fracaso: cinco formas de hablar sobre él y convertirlo en éxito

O 5 | 5. "Es que no sé si lo valgo…" Si tú crees que “no lo vales” ¿por qué alguna persona sí debería de creerlo? Muchos de los emprendedores no tienen fe en sí mismos y eso solo los llevará a un lugar: el fracaso. Deja de enfocarte en tu “valor” y ponte a trabajar en tus metas. Aunque no lo creas esta "estimación" es muy subjetiva, mejor presta atención a tus objetivos. Te verás metido en demasiadas conversaciones negativas así que si yo fuera tú le empezaba a dar la bienvenida a toda clase de apoyo, especialmente el propio.