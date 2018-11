Este fondo cotizado en bolsa permite apostar por amor a mascotas

El amor de los estadounidenses por sus mascotas representa una apuesta segura, sino pregúntele a ProShares Advisors.

La firma de Bethesda, Maryland, lanzará el martes ProShares Pet Care, fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) que operará con el tícker PAWZ. El vehículo va a monitorear el índice FactSet Pet Care, compuesto por empresas que generan al menos la mitad de sus ingresos a partir de negocios relacionados con mascotas. Cobrará US$ 5 por cada US$ 1,000 invertidos.

La industria del cuidado de mascotas está en auge en EE.UU., donde el 68% de los hogares tiene animales, lo que se compara con el 41% que tiene hijos, según datos de Statista. Los estadounidenses gastaron más de US$ 69,000 millones en ellas el año pasado frente a los US$ 41,000 millones de 2007, de acuerdo con la American Pet Products Association. La industria ha crecido un promedio de 7.6% desde 2005 y se proyecta sume más de US$ 72,000 millones en 2018.

El crecimiento se explica en parte porque las tendencias en cuanto a las mascotas son idénticas a las de las personas. Por ejemplo, la demanda de alimentos para mascotas de mayor calidad ha elevado las ventas minoristas, según investigación de Nielsen. Como inversión, el sector en términos históricos ha sido "resistente a las recesiones económicas", afirmó ProShares.

PAWZ es el segundo ETF relacionado con mascotas que llega al mercado este año. Gabelli Pet Parent Fund NextShares, o PETZC, comenzó a cotizar en junio con una estructura de administración activa y un cobro de US$9 por cada US$ 1,000 invertidos, casi el doble de lo que cobrará PAWZ. No ha llamado mucho la atención de los inversionistas, pues ha captado solo US$ 1.2 millones en activos.

"Elegimos ofrecer inicialmente la estrategia Gabelli Pet Parents en un formato de NextShares, que es una estructura ETMF [fondos mutuos cotizados en bolsa] no transparente de gestión activa que no ofrece tanta disponibilidad como otras", comentó Dan Miller, gestor de cartera de Gabelli Funds. "Exploramos otras oportunidades para aumentar los activos dada lo convincente que es la estrategia de inversión".