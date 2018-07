FIFA multa a Suecia por utilizar ropa no autorizada en partidos de Rusia 2018 La FIFA multó el viernes a la federación de Suecia con 70,000 francos suizos (US$ 70,750) debido a que algunos de sus jugadores utilizaron una marca de ropa no autorizada durante los encuentros del Mundial.

FOTO 7| El problema llegó en su tercer partido. Los mexicanos, casi asegurados para los octavos de final, perdieron ante Suecia por una goleada de 3 a 0. Sin embargo, el seleccionado de México logró clasificar como segundo en el grupo F. Partido de México vs Suecia.