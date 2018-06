FIFA estaría buscando obtener US$ 25,000 millones con más clubes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está evaluando invitar a hasta 36 equipos a participar en una nueva Copa Mundial de Clubes en tanto la máxima autoridad del ente rector del fútbol busca obtener más apoyo para un plan para inyectar US$ 25,000 millones al deporte, según una persona familiarizada con las propuestas.



Infantino está trabajando con el administrador de activos con sede en Londres Centricus para encontrar inversionistas corporativos para respaldar dos nuevos torneos, uno para clubes y otro para equipos nacionales de fútbol, dijo la persona, quien no quiso ser identificada dado que las deliberaciones son confidenciales.

Infantino presentará una actualización de la propuesta a los miembros del consejo del ente el domingo en Moscú, antes de que comiencen los partidos de la Copa del Mundo.

Los planes para los dos torneos actualmente son fluidos y no se han tomado decisiones finales en cuanto a los formatos o los inversores que pueden participar, dijo la persona. Representantes de Centricus declinaron hacer comentarios, mientras que un portavoz de la FIFA no respondió inmediatamente a las preguntas más allá de referrise a una agenda para la reunión del consejo el fin de semana.

La opción de aumentar la participación del torneo de 24 clubes que se consideró en un principio puede ayudar a Infantino a ganar más apoyo para el plan de inversión, que inicialmente fue respaldado por un consorcio de inversionistas que incluía a SoftBank Group Corp. del multimillonario Masayoshi Son.

La revisión de la propuesta, que daría nueva forma al fútbol mundial, ha sido criticada en las últimas semanas desde algunos sectores que están preocupados por una serie de problemas, incluida la falta de información sobre las fuentes de financiamiento.

SoftBank está interesado en suscribir el plan de inversión completo de US$ 25,000 millones, pero aún no se ha llegado a un acuerdo, dijo la persona. La FIFA está consultando con sus federaciones y miembros del consejo para encontrar el formato correcto y la fuente de financiación, dijo la persona. Un representante de SoftBank declinó hacer comentarios.

Infantino planea recurrir a empresas y fondos de cobertura para obtener financiamiento mientras que excluiría a los fondos soberanos, dijo la persona, lo que también puede ayudar a aliviar la preocupación de que alguna nación rica obtenga excesiva influencia sobre el deporte.

Según el plan actual que se está evaluando, la FIFA recibiría US$ 3,000 millones del grupo inversor para cada competencia de clubes -- en comparación con US$ 37 millones del torneo de sietes clubes existente -- y US$ 2,000 millones por cada evento internacional en una nueva Liga de Naciones, dijo la persona.

Si las ganancias superan las proyecciones, cualquier excedente sería compartido con los inversores, indicó la persona. El consorcio inversor sería dueño del 49% de una nueva entidad separada que organizaría los dos torneos, dijo la persona.

La FIFA, que sería propietaria del resto de la empresa conjunta, seguirá siendo solamente responsable de la gobernanza, así como de organizar la Copa del Mundo cada cuatro años y los otros torneos, dijo la persona.

Los inversores potenciales identificados por Centricus están siendo estudiados por Infantino, señaló la persona. La firma de inversión del Reino Unido, que gestiona más de US$ 20,000 millones en activos enfocados en capital privado y también ofrece servicios de asesoramiento, recaudó fondos para el Vision Fund de casi US$ 100,000 millones de SoftBank, según su sitio web.

El consejo de la FIFA también aprobó planes para expandir la Copa del Mundo a 48 equipos desde los actuales 32, a partir de la competencia programada para celebrarse el 2026, dijo la entidad en enero.

El presidente de la FIFA ha sido criticado en los últimos meses por grupos como la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés), que rige el deporte en la región, así como el Foro Mundial de Ligas y el Consejo Estratégico del Fútbol Profesional, que incluye representantes de clubes de fútbol, ligas, jugadores y la UEFA, por no revelar suficiente información sobre el plan de inversión y por prepararlo demasiado deprisa.