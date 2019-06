FIFA espera que Mundial de Clubes genere "US$ 50,000 millones"

"En términos de comercialización, espero alcanzar los US$ 50,000 millones, y no US$ 25,000 millones", dijo Gianni Infantino en la rueda de prensa posterior a su reelección.

La temporada de traspasos se abre en enero y julio. (Foto: AP) (Foto: AP)