Salomón Rondón fichado por Dalian Yifang de China por US$ 18 millones

Un hombre récord. Salomón Rondón ha hecho historia, otra vez, al ser anunciado como jugador del Dalian Yifang de la Primera División de China, a donde llegó a pedido de su entrenador Rafael Benítez. El venezolano es protagonista de la tres transferencias más caras en la historia del fútbol de su país.

El internacional venezolano Salomón Rondón se sumó al Dalian Yifang de la Superliga china desde el West Bromwich Albion, informaron el viernes los clubes, que no dieron a conocer los detalles financieros de la transferencia pero que, según As de España, la operación bordearía los 16 millones de euros (US$ 18 millones).

El atacante de 29 años volverá a ser dirigido por Rafa Benítez, quien fue su DT el año pasado durante su paso a préstamo por el Newcastle United.

El mismo Rafael Benítez se encargó de recoger a Salomón Rondón a su legada a China. (Foto: Twitter @helloworld1x)

"Hoy se termina una etapa increíble en la Liga Premier. Cuatro temporadas que me han hecho cumplir sueños, como anotar en algunos de los estadios más importantes del mundo", dijo en Twitter el atacante, quien se sumó al West Brom en 2015.

"Hoy comienza un reto que me motiva muchísimo y que afronto con toda la ilusión como jugador del Dalian Yifang. Un nuevo país, una cultura diferente, una liga en crecimiento que cada vez más suma futbolistas de talento y calidad, y sobre todo, un proyecto con muchísima ambición", remarcó el atacante, que marcó 11 goles para Newcastle la temporada pasada.

Benítez, de 59 años, abandonó St James' Park al final de su contrato al no alcanzar un acuerdo para extender su vínculo. Este mes fue nombrado como DT del Dalian y pidió como refuerzo al venezolano por quien antes desembolsaron US$ 20 millones para que fiche por Zenit San Petesburgo de Rusia y otros 19 millones de dólares cuando fue comprado por West Bromwich Albion de la Premier League.