Un enorme sacrificio salarial es el que realizó el ‘Chicharito’ Javier Hernández para jugar en el Sevilla de LaLiga Santander de España. El delantero mexicano resignó más de la mitad del sueldo que percibía en West Ham para fichar por el cuadro andaluz.

Pocos días después de haber sido anunciado como nuevo jugador del Sevilla, los medios españoles revelaron que el ‘Chicharito’ aceptó un salario 50% menor al que percibía en West Ham, lo que equivale a US$ 1.6 millones anuales que desembolsará el equipo que hoy dirige Julen Lopetegui, según la prensa española.

"Nunca he visto a un jugador rebajar tanto sus condiciones económicas como lo ha hecho Javier (Hernández) para venir. Ha hecho un esfuerzo muy importante y en frío tienes que pensar que es porque tenía muchas ganas de venir a Sevilla", confesó el presidente del cuadro sevillista Ramón Rodríguez 'Monchi'.

Hernández, jugador que llegó al West Ham por US$ 19.3 millones, fue traspasado al Sevilla por US$ 8.7 millones, según información de Los Ángeles Times. En los 5 traspasos del ‘Chicharito’ se han generado US$ 52.2 millones según Forbes México.

El goleador histórico de la selección de México, a sus 31 años, está ante un gran reto en su carrera y espera estar a la altura en lo que será su segunda experiencia en LaLiga Santander de España.