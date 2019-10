Caminos del Inca, la carrera de autos más importante del Perú, finalizó el último fin de semana con una victoria del piloto Luis Alayza. El automovilista ya había alcanzado la meta en el 2004, cuando compitió como copiloto a su padre, del mismo nombre. “Con esto cierro una etapa y un sueño personal muy grande”, señala.

Varios días después de la carrera, ¿cómo asimila este triunfo?

Siento que he cumplido con todas las grandes metas que tiene un piloto de rally en el Perú. Hemos ganado campeonatos nacionales, el Premio Presidente de la República y ahora con Caminos he llegado al tope.

¿Y ahora qué sigue?

Hay que trabajar con los auspiciadores para ver qué proyectos son capaces de solventar. Al final, en el automovilismo uno corre según lo que pueda pagar.

¿Cuál es su objetivo?

Hay un plan para trabajar en un auto nuevo de categoría de punta para poder pelear de igual a igual y convencernos de que podemos estar siempre en ese nivel.

¿Cuánto cuesta ganar Caminos del Inca?

Manejo un presupuesto anual de aproximadamente US$ 100,000. Estos me permiten correr todos los campeonatos de rally y Caminos a un nivel competitivo alto. Esta vez lo hemos ganado gastando la cuarta o quinta parte de lo que invirtieron los cinco autos de punta. Esa es la mejor optimización de recursos que uno puede hacer.

¿Cuánto porcentaje de ese presupuesto proviene de auspicios?

El 95%.

¿Usted se encarga de negociarlos?

Todo el manejo económico lo hago yo. La carrera del piloto es correr, pero también sentarse en un escritorio y hacer presupuestos. Si no lo hiciera así, tendría que sacar de mi plata. Correr es un trabajo muy empresarial.

¿Cuántos auspiciadores tiene?

Nueve en total, pero los principales son cuatro marcas.

¿Cuál es el espacio de su auto más rentable?

El capó es el espacio donde mayormente van los auspicios principales. También las puertas, el parabrisas.

¿Cuánto es lo mínimo que cuesta anunciar en un capó?

Pueden ser US$ 10,000 al año y máximo US$ 18,000 o 20,000 al año.

Y con esos montos, ¿qué tan difíciles es conseguirlos?

El principal problema del automovilismo es que uno no va a pedir un auspicio de US$ 5,000, sino US$ 25,000 a más.

¿Y cuál es la reacción de las marcas?

A veces por necesidad se negocia. Pero luego las marcas no pueden exigir que uno sea campeón si no corre con llantas nuevas.

¿Cómo ve el estado del automovilismo en el Perú?

El automovilismo en el Perú puede ocupar un segundo lugar en aficionados, pero en Lima no se percibe mucho.

¿Por qué?

El Caminos del Inca es una fiesta en el interior del país. A diferencia del futbolista, al que solo ven por televisión, al automovilista lo ven allí, en sus carreteras. Y para una persona del interior la vida gira en torno a sus vías porque son su medio de comunicación.

Cifras

250 mil

DÓLARES sería el nuevo presupuesto del piloto para el 2020. Incluye comprar un nuevo carro.

5

AUSPICIADORES es el número ideal de auspiciadores, según Alayza.

OtroSí Digo

Carreras. Este año, el piloto tuvo la oportunidad de competir por primera vez en el rally Dakar. Lo hizo gracias a que consiguió el ´wild card’, una beneficio otorgado por el Touring y Automóvil Club del Perú y la Amaury Sport Organisation (ASO) mediante el cual ambos corren con el costo de la inscripción.

Sin embargo, esta vez el piloto está concentrado en la próxima competición que afrontará. Se trata del rally Baja 1000 en California, Estados Unidos. Esta se realizará desde el 19 al 24 de noviembre.