Colores, animales y Amazonía. El ICPNA Cultural presenta la exposición Selva Fauna del artista Humberto Saldarriaga, bajo la curaduría de Alfredo Villar. La exposición se realizará desde el 19 de enero al 5 de marzo en el Espacio ICPNA San Miguel.

La exposición tiene un carácter reivindicativo sobre los animales de la selva que el artista pudo ver en sus múltiples viajes a Iquitos. Los dibujos y acrílicos que presenta Saldarriaga en esta muestra buscan rescatar el inmenso valor de estas especies selváticas, la belleza que despliegan en su entorno salvaje, así como también la conciencia de conservación y preservación que debemos exigir.

“Me encanta observarlos y sentirlos majestuosos, genuinos, espirituales. Con ellos no hay medias tintas. Son como son. Algunas veces predecibles y muchas veces, no. Me hacen reflexionar sobre el punto en común con nosotros, los humanos; esa parte primigenia, básica y aún misteriosa que ocupa buena parte de nuestro ser”, detalla el artista.

Saldarriaga, que ha exhibido en los principales centros culturales y museos del Perú y Santiago de Chile, sostiene que esta es una de las exposiciones en las que se ha sentido más cómodo. “Son épocas de cambio en la que regresamos hacia nuestros ancestros para valorar los saberes que hemos dejado de lado. Mucho tiempo hemos maltratado a nuestras especies, ahora toca replantear el panorama, acercarnos a ellos y preservarlos”, apunta.

“Respecto a que me haya decidido por la fauna amazónica, las razones son evidentes: Somos un país amazónico, más del 50% de las especies de animales en el mundo pertenecen a esta zona y he vivido varios años en Iquitos, sitio al que regreso siempre, como si fuera mi hogar”, indica el artista.

Para esta muestra, el artista comenzó a trabajar en esta colección desde el 2018. “Detuve la producción al inicio de la pandemia por razones personales; sin embargo, el 2021 pinté la mayoría de las 91 obras que vemos en la sala”, comenta.

qrf

El arte en tiempos de pandemia

Para Saldarriaga, el arte cumple un papel incluso en estos tiempos, donde toda la conversación gira en torno a científicos, médicos y vacunas. “El incentivar la creatividad mejora el estado de ánimo, y por ende ayuda al sistema inmunológico. El uso del color es un estimulante que nos puede liberar un peso de encima o dotar de alegría”, finaliza.

hdrpl

EN CORTO

El horario de visitas es martes y miércoles de 10 a. m. a 6 p. m., y de jueves a sábado de 10 a.m. a 8 p.m.

EL DATO

Saldarriaga tiene actualmente dos proyectos en los que trabaja. Uno sobre ilustraciones de Art Brut y otro sobre fotografía callejera.