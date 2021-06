Facebook planea poner fin a una controversial política promovida por su director general, Mark Zuckerberg, que exentaba a los políticos de ciertas reglas de moderación en su plataforma, según diversos reportes.

El argumento que presentó la compañía para implementar dicha medida es que, en sí mismo, el discurso de los líderes políticos es de interés noticioso y de interés público, incluso si resulta ofensivo, abusivo o polémico.

Actualmente, el gigante de las redes sociales sopesa qué hacer con la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual suspendió “indefinidamente” el 6 de enero, y en la que sus administradores no han podido publicar desde entonces.

El cambio en la medida fue reportado primero por el sitio especializado en tecnología The Verge y posteriormente confirmado por The New York Times y el Washington Post.

Facebook ha tenido una “exención por interés periodístico” general desde el 2016. Pero la política ganó atención en el 2019, cuando Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales y comunicaciones, anunció que al discurso de los políticos se le daría el trato de “contenido de valor noticioso que, como regla general, debe verse y escucharse”.

La excepción por contenido noticioso, explicó en un blog en su momento, significaba que si “alguien hace una declaración o comparte una publicación que viole nuestros estándares comunitarios, de todas formas la permitiremos en nuestra plataforma si creemos que el interés público por ver el contenido es mayor al riesgo de daño”.

Sin embargo, esto no les ha dado a los políticos una licencia para publicar lo que les dé la gana. Cuando Facebook suspendió a Trump en enero, citó “el riesgo de una mayor incitación a la violencia” después de la insurrección en el Capitolio. La compañía asegura que nunca ha utilizado la excepción por valor noticioso en ninguna de las publicaciones de Trump.

Facebook se negó a comentar al respecto.