Facebook: Su largo historial de fallas de privacidad

Foto 11 | 2018. Facebook dice que se enteró por The Guardian y otros medios de comunicación que Cambridge Analytica no eliminó la información obtenida indebidamente de los usuarios de Facebook y suspende a la compañía, a Kogan y al informante Christopher Wylie de la red social. “En verdad me apena que esto haya sucedido”, dice Zuckerberg a CNN. Promete hacer una auditoría a los desarrolladores de aplicaciones que recabaron grandes cantidades de información antes de 2014 y notificar a los usuarios afectados. La FTC comienza a investigar si Facebook infringió el acuerdo de 2011. “Nuestra responsabilidad es ahora garantizar que esto no suceda de nuevo”, indicó Zuckerberg. Facebook rediseña su menú de ajustes de privacidad para dispositivos móviles y en un blog señala que “es hora de hacer que nuestras herramientas de privacidad sean más fáciles de encontrar”.