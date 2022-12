Para él, Nueva York es la ciudad que mejor conoce y que más quiere. Sin embargo, el Nueva York que Hopper recrea es el de la soledad de la gran ciudad.

Los cuadros de Hopper desmitifican el sueño americano. En ellos aparecen pocos personajes, que no se comunican, cuyas miradas no se cruzan. La muestra no retrata a una gran ciudad sino lugares anónimos, impersonales, impregnados de una profunda desolación. Teatros vacíos, vagones de tren, habitaciones con un solo personaje meditando, hoteles, hidrantes, paisajes desolados, cafeterías baratas.

Para Hopper no hay ilusiones, sus espacios son indeterminados, sus protagonistas son seres anónimos que carecen de un horizonte en la vida, de aspiraciones. Hopper desnuda a la ciudad para mostrar la otra cara que no es la que se suele enseñar: la de la soledad, la de lugares vacíos, carentes del bullicio con el que solemos asociar a la ciudad de la gran manzana.

La exposición reúne, entre otros, el que quizás sea su cuadro más emblemático, Noctámbulos, parte de la colección del Art Institute de Chicago. La obra está inspirada en un relato de Hemingway, en el que dos personajes aguardan la llegada de un boxeador que suele acudir a aquel lugar para darle muerte. El tema no es otro que el de la soledad. Como afirma el propio autor, “inconscientemente, probablemente, yo estaba pintando la soledad de una ciudad grande”.

La exposición se complementa con bocetos y dibujos. Además, con las obras de otros artistas, para enfatizar que Hopper es -sin duda- el mejor pintor del realismo americano.

Se trata de una exhibición que invita al espectador a compartir la visión que tiene el artista del aislamiento del hombre, incluso, en la ciudad más icónica y vibrante de vitalidad de los Estados Unidos.

Early Sunday Morning (1930)

¿Dónde ver las obras de Edward Hopper?

Dirección: 99 Gansevoort St, Nueva York, NY 10014.

Horario: el museo abre los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados de 10:30 a.m. a 6 p.m. La exposición Edward Hopper’s New York se inauguró el 19 de octubre del 2022 y permanecerá abierta hasta el 5 de marzo del 2023.

Sobre la autora

Liliana Checa es bachelor y máster of Arts por la Universida de Nueva York (NYU) y máster of Philosophy por el King’s College de la Universidad de Londres. Ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la escuela de arte Corriente Alterna y en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL). Actualmente es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es panelista de la plataforma colombiana de difusión de la cultura www.ilustre.co