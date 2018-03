Una exposición de David Bowie llega a su hogar de Nueva York

Por Shaun Tandon



Una exposición itinerante que explora las varias caras de David Bowie comienza este fin de semana en su destino final, Nueva York, también el último hogar de esta difunta leyenda del rock.

"David Bowie es" -el título de la exposición mantiene la ambigüedad- presenta a Bowie no solo como un pionero del rock sino como un destacado actor, un ícono de la moda, un héroe del movimiento LGBT, un artista visual inquisitivo e incluso como un mimo.

La exposición, que se inauguró hace cinco años en el museo de Victoria y Alberto de Londres, abre sus puertas este viernes en el museo de Brooklyn, donde permanecerá hasta el 15 de julio.

Curadores del museo londinense dijeron que ya había atraído a casi 1.8 millones de visitantes en las 11 ciudades donde ha sido presentada, incluidas Barcelona, Berlín, Chicago, Melbourne, París, Tokio, Toronto y Sao Paulo.

La trayectoria de "David Bowie es" refleja el camino del propio artista, que nació en Londres y se instaló a comienzos de los '90 en Nueva York, donde murió en 2016 tras una batalla secreta con el cáncer.

"Cuando Bowie primero visitó Nueva York en 1971, cuando estaba en sus 20, la describió como una ciudad con la que fantaseaba desde que era adolescente", dijo Tim Reeve, director adjunto del museo de Victoria y Alberto, en la presentación de la exposición a la prensa.

"Así que corresponde que un lugar que David Bowie llegó a tener por hogar sea la parada final de este viaje increíble", añadió.

Dibujos y trajes



El museo de Brooklyn dijo que añadió unos 100 objetos a la exposición para reflejar el tiempo que Bowie pasó en Estados Unidos.

Incluyen un clip de su alabada actuación en Broadway en "The Elephant Man", dibujos colaborativos con la artista experimental Laurie Anderson y una sección sobre su fase soul de los años 70 que lo llevó a Filadelfia.

Los visitantes son guiados por auriculares interactivos que pasan canciones de Bowie desde su primer éxito de 1969 "Space Oddity" a su último álbum, "Blackstar", mezclado con entrevistas y videos del artista.

Algunos puntos altos de la exposición son los trajes diseñados para Bowie por Kansai Yamamoto y Freddie Burretti, incluido el colorido y ajustado traje acolchado que usó en su histórica actuación de 1972 "Top of the Pops" de la BBC.

La exposición puede convertirse en una máquina de hacer dinero. El museo de Brooklyn ha eliminado su política de "paga lo que puedas" y está vendiendo entradas a horas establecidas a US$ 20.

También vende entradas especiales a US$ 2,500 para un tour privado y guiado, un paquete que la revista Time Out New York describió como "perfecto para un oligarca ruso de visita, por ejemplo".