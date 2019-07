Eve Jobs: La heredera de Apple llegará a Perú para participar en los Panamericanos

Una de las sorpresas que traerá los Juegos Panamericanos, es que arribará –por primera vez al Perú– integrando el equipo ecuestre de Estados Unidos, la hija menor del cofundador de Apple Steve Jobs, Eve Jobs para participar de la competencia deportiva.

Eve Jobs , nació en California hace 21 años, competirá con el equipo de saltos de caballo de Estados Unidos el próximo martes 6 de agosto en Lima. La joven heredera de Apple ha manifestado –en más de una ocasión– su amor por los caballos.

“ La principal razón por la que hago este deporte es que me encantan mis animales, me encantan mis caballos. Desde que era pequeña, estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos. Y eso se ha desarrollado cada vez más. Con las oportunidades que se me han presentado para competir, no podría ser más feliz y afortunada”, dijo en junio a la agencia Efe durante la Copa de la Naciones de Salto Longines FEI de Estados Unidos.

Eve Jobs –según reporte de la revista Vanity Fair– hasta hace cuatro años era propietaria de dos caballos cuyo valor rondaba los 100,000 euros cada uno (alrededor US$ 224 mil) y por aquel entonces, destinaba más de 900,000 euros al año (más de US$ 1 millón) en practicar los saltos de caballo, una disciplina dentro de la equitación.

“Los saltos de caballo me han dado tanto en diferentes momentos de mi vida. Me ha dado un lugar donde refugiarme si estoy abrumada por mis estudios (en la Universidad de Stanford) o cosas que pasan en mi vida. Ha sido siempre mi refugio”, anotó la jinete.

Una de las características de este deporte, según explicó a Gestión.pe la jefa del equipo de adiestramiento de la Federación Deportiva Nacional Ecuestre, Ileana Stark, es que esta disciplina requiere de mucha perseverancia y tesón.

“La hija de Steve Jobs viene (a Lima) específicamente para las pruebas de salto. Una de las características del equipo americano es que está trayendo a dos jinetes muy experimentados, incluso uno de ellos fue el último campeón Panamericano, y entre los más jóvenes se encuentra la heredera de Apple. Más allá del legado de su padre, ella tiene un gran talento, producto de su perseverancia y tesón de participar en varias competencias ecuestres. Se ha ganado un puesto (en el equipo nacional de Estados Unidos) por sus propios méritos”, acotó.

En efecto, Eve Jobs ha participado –desde muy pequeña– en varias competencias ecuestres lo que le ha permitido ganar experiencia y también dinero. Las más prestigiosas en Europa y Estados Unidos, explicó Stark, ofrecen como premio mayor hasta US$ 1 millón para los primeros puestos, con la salvedad que el primer lugar se lleva el 30%.

“Los premios de hasta US$ 1 millón no son muy comunes, pero si los hay de US$ 500,000 o US$ 250,000 que se van repartiendo entre los primeros puestos, recibiendo el 30% de estos montos el primer lugar y así sucesivamente. Por eso es que el mundo hay muchos jinetes que se dedican exclusivamente a participar en varios torneos ecuestres”, apuntó la representante de la Federación Deportiva Nacional Ecuestre.

La joven jinete –en una de las últimas entrevistas a Efe– reconoció que ya no está compitiendo con la misma intensidad que antes por sus clases en la Universidad de Stanford.

“Voy a las competiciones importantes. Y preparo mis caballos para esos días específicos. Y a mis profesores les explico que estoy haciendo esto y con antelación les comunicó qué días no voy a acudir a clase. Tengo un plan de 4 años, que hice de forma meticulosa, de qué clases tengo que tomar y cuándo. Para mi es muy importante estar tanto en este deporte como dedicarme a mis estudios”, aclaró en junio.

¿Qué se evalúa en la competencia de saltos?

De acuerdo a la representante de la Federación Deportiva Nacional Ecuestre, la disciplina de saltos de caballos es un competencia de tres días: en el primer día, es un torneo en el cual el jinete tiene que saltar sobre obstáculos.

"Gana aquel jinete que hace la menor cantidad de faltas en el menor tiempo, vale decir, que gana aquel que aborde todos los obstáculos en forma limpia, sin botar un palo y en el menor tiempo posible. Este resultado se suma al segundo día", afirmó.

En el segundo día de competencia se realiza un doble recorrido, debido a que el jinete tiene que recorrer dos pistas de la misma longitud.

"Tendrá que entrar a la pista y luego volver hacer el mismo recorrido, después de que entraron todos los participantes. El resultado del primer día se multiplica por un coeficiente y te da un puntaje, que se le suma al del segundo día y ahí se va a determinar a los finalistas para el tercer días", detalló.

En el último día de competencia únicamente participan los que obtienen los mayores puntajes del primer y segundo día. "En el último día, también se hace un doble recorrido. En la competencia se determina –finalmente– al ganador individual"