“Eternals” de Walt Disney Co., una de las mayores esperanzas de la industria del cine para convertirse en un éxito de taquilla navideño, está generando algunas de las peores críticas para una película de Marvel.

En Rotten Tomatoes, un sitio web de reseñas, la película tiene el promedio más bajo de recomendaciones que cualquier otra película del llamado Marvel Cinematic Universe: 59%. La última película que recibió una calificación baja fue “Thor: The Dark World”, que se estrenó en el 2013 con una puntuación del 66%.

“Eternals puede no ser la peor de las películas de Marvel, pero sin duda es la más decepcionante”, escribió Nicholas Barber , quien le dio a la cinta tres estrellas en BBC.com. “En serio, qué sueño”, dijo Johnny Oleksinski en el New York Post.

Las malas críticas no son necesariamente un indicador del rendimiento de taquilla. “Venom: Let There Be Carnage” y “Halloween Kills”, dos de las películas más taquilleras del mes pasado, generaron comentarios menos que estelares.

“Eternals”, que llega a los cines de Estados Unidos el 5 de noviembre, marca el debut en la pantalla grande de una lista de superhéroes relativamente desconocidos de una serie de cómics que apareció por primera vez en 1976. El elenco incluye a Angelina Jolie y Salma Hayek .

Boxoffice Pro, un sitio web que rastrea la industria, estima entre US$ 67 millones y US$ 92 millones en venta de entradas para el primer fin de semana de la película en Norteamérica. Eso es un 12% menos que el pronóstico anterior. Una razón clave: “reseñas críticas mixtas, que afectan el sentimiento de las redes sociales”.

Aún así, “Eternals” no enfrentará una nueva competencia hasta que Sony estrene “Ghostbusters: Afterlife” el 19 de noviembre, según la analista de Bloomberg Intelligence Geetha Ranganathan.