La ‘eterna’ novia de Freddie Mercury recibirá esta millonaria suma por Bohemian Rhapsody

Las críticas fueron duras, pero Bohemian Rhapsody sigue acumulando galardones (como el reciente Globo de Oro a mejor película) y sobre todo muchísimo dinero: más de US$ 790 millones en taquilla.

El gran éxito de la película sobre la banda británica Queen no solo ha sido positivo para Rami Malek, el actor estadounidense que interpreta a Freddie Mercury, sino también para la ex prometida del cantante: Mary Austin, quien recibirá alrededor de US$ 53 millones en regalías.

Austin conoció a Farrokh Bulsara (verdadero nombre del vocalista) en 1970 cuando ella era una estudiante de arte de 19 años. La pareja convivió antes de que Mercury fuera famoso, y aunque su relación terminó cuando Freddie le dijo que era gay, ellos se mantuvieron muy unidos por el resto de su vida.

Tras su muerte en 1991, el líder de Queen le dejó a Austin el 50% de sus futuras ganancias; mientras que un 25% adicional fue para sus padres y los otros 25% para su hermana.

El porcentaje de Mary Austin aumentó a 75% después de la muerte de los padres de Mercury. Ella también recibió una mansión de 28 habitaciones valorizada en US$ 53 millones, ubicada en el oeste de Londres, así como la mayor parte de su fortuna de US$ 12 millones, incluyendo su colección de arte y muebles estilo Luis XV.

De acuerdo con registros financieros, las ganancias futuras de Queen se dividen en cuatro partes entre los herederos de Freddie Mercury y sus tres compañeros de banda supervivientes: el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Esto significa que Mary Austin recibe alrededor del 19%.

Austin, de 67 años, no mantiene contacto con May, Taylor o Deacon y se dice que no tuvo participación alguna en la producción de la película Bohemian Rhapsody, en la que es interpretada por la actriz Lucy Boynton.

Cuando la película se estrenó en octubre, recibió duros comentarios de la crítica, tales como: "la película biográfica de Freddie Mercury muerde el polvo" o "este himno con estilo de karaoke es puro estilo, sin alma". Sin embargo, contra todo pronóstico, la película fue nombrada la mejor película en los Globos de Oro el domingo pasado, y Rami Malek ganó el premio al mejor actor por su interpretación de Mercury.

La película, cuya realización costó US$ 53 millones, ha recaudado US$ 766 millones en todo el mundo. Ahora es una de las favoritas para los premios Oscar el próximo mes.

Austin se ha mantenido alejada de la fama, eligiendo llevar una vida tranquila en la antigua casa de Mercury. Ocasionalmente se le ve en tiendas en zapatillas y ropa deportiva.

En una extraña entrevista hace seis años, ella admitió que heredar la fortuna de Mercury era una carga que había causado un "amargo resentimiento", en particular entre los miembros de la banda.

También contó el momento en que Freddie le dijo que era gay después de seis años juntos. Austin recordó: "Dijo: ‘creo que soy bisexual’”, entonces “le dije: ‘creo que eres gay’”. “Y no se dijo nada más. Simplemente nos abrazamos”.

Jurando que todavía la amaba y la necesitaba, le suplicó que siguiera siendo su compañera más cercana y la instaló en un departamento cerca de su casa. Amigos cercanos dicen que ella se convirtió en una especie de madre sustituta para él por el resto de su vida y lo cuidó antes de que él muriera de SIDA.

Mercury dijo una vez: "No pude enamorarme de un hombre de la misma manera que lo he hecho con Mary". Austin tiene dos hijos adultos del pintor Piers Cameron y estuvo casada con el empresario Nick Holford, pero ambas relaciones fueron breves.

Parece que a ella le resultó difícil encontrar a alguien que esté a la altura de Mercury.

Se espera que los miembros de la banda reciban al menos US$ 83.1 millones de la película, aunque esta cifra podría aumentar a cerca de US$ 92.3 millones. El trío ya es muy rico.

La lista de millonarios de Sunday Times del 2018 valora la fortuna de May en US$ 178.1 millones, la de Taylor en US$ 171.5 millones y la de Deacon en US$ 138.5 millones. Esto se disparará cuando reciban regalías por el éxito de taquilla.