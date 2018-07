Estudios podrían pagar más de US$ 50 millones por derechos para llevar al cine el musical 'Hamilton'

El musical " Hamilton", obra del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y uno de los más exitosos de la última década en Broadway, podría llegar a los cines. Según The Wall Street Journal, varios estudios están pujando por los derechos del musical, que se espera superen los US$ 50 millones.

No se trataría de ninguna adaptación del musical, sino de una grabación del espectáculo con su reparto original, que incluiría al propio Miranda interpretando el papel protagonista.

Estrenado en el 2015, " Hamilton", que trata la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton, ha sido uno de los éxitos más sonados de los últimos años en Broadway: cosechó 11 premios Tony, incluido el de mejor musical, un premio Pulitzer y ha recaudado cerca de US$ 400 millones, según Broadway World.

Aunque en Hollywood es habitual que algunos musicales se adapten a la gran pantalla (ejemplos de ello son "Mamma Mia", "La La Land" o "Les Misérables"), es poco común llevar a los cines una grabación teatral.

Sin embargo, existe una posibilidad de que la película no llegue a las salas, y es que entre los estudios que están pujando por los derechos se encuentran gigantes como Warner Bros y 21st Century Fox, pero también Netflix.

Netflix, que compró recientemente los derechos del musical de Bruce Springsteen por US$ 20 millones, podría reservar la película para su plataforma de suscripción.

De todas maneras, el público que no pueda pagarse una entrada para " Hamilton" (el precio medio ronda los US$ 230) aún deberá esperar, y es que los creadores están negociando que el filme no pueda estrenarse hasta el 2020 o 2021 para conseguir así que las salas de Broadway se sigan llenando unos años más.