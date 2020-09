En tiempos de educación virtual, el economista Waldo Mendoza aprovecha los primeros 10 minutos de sus clases en Zoom para compartir música con sus alumnos. “Una mezcla de baladas en inglés de los 70: “Hotel California”, “El año del gato” o “Imagine” con huaynos de Ayacucho. La música es buena sin importar si es rock, balada o huayno”, dice Mendoza a sus 60 años.

¿Usted es de Ayacucho?

Nací en Cangallo, una provincia de la región, porque mi padre era policía y en ese entonces trabajaba allí. Pero mis raíces están en Vilcashuamán porque viví ahí mis primeros cinco años. Y estoy en Lima desde hace tres décadas.

¿Se identifica con la zona?

Aprendí el castellano junto con el quechua.

¿Lo pone en práctica todavía?

Cada vez que puedo, en particular cada vez que voy a Ayacucho, lo hablo con mis amigos, familiares, las tías que todavía lo practican, pero cada vez con un poquito más de dificultad, pero lo entiendo perfectamente porque es mi lengua nativa.

¿Es el quechua un idioma castigado por su propia sociedad?

Durante mi juventud los padres consideraban que el quechua podría evitarte el ascenso social y procuraban evitar que los hijos practiquen ese idioma.

¿Cuándo cambió eso?

Durante su gobierno, tal vez una de las pocas cosas buenas que hizo Velasco fue elevar el quechua a la categoría que debería tener. Ahora muchas personas se sienten orgullosas de hablarlo y otros tienen muchos deseos de aprender este idioma.

¿Qué recuerdos tiene del terrorismo en Ayacucho?

En sus años gloriosos, la década de los 70, la Universidad de Huamanga tuvo como profesores al poeta Antonio Cisneros, el escritor Oswaldo Reynoso. Pero luego vino la crisis económica de los 80 y llegó la violencia de Sendero Luminoso. Se empobreció la calidad de la enseñanza.

Una situación complicada...

Había una guerra abierta entre los senderistas y la policía. Los estudiantes debían tener mucho cuidado. En resumen, estudié mi carrera al principio de esta guerra y regresé a Huamanga en 1986 como profesor. Trabajé en ese contexto tan complicado.

¿Cómo se dio cuenta que la docencia era su camino?

Durante mi carrera universitaria, en parte por necesidad y porque me encantaba, comencé a trabajar como profesor en las academias preuniversitarias. En las encuestas a los alumnos salía entre los mejor evaluados.

¿Qué es lo que más le gusta enseñar?

La capacidad de influenciar en la vida de generaciones. No tanto por el conocimiento teórico, sino al dar consejos.

¿Qué opina de la generación actual de economistas?

Es síntoma de que uno envejece el decir que ahora los tiempos no son como antes. Pero no lo siento así, a pesar de mis 60 años considero que todo en la vida cambia y que los conocimientos son reemplazados. Un buen profesor deja de serlo cuando ya no es estudiante.

¿La economía se ve más retada que nunca?

Los problemas se adelantan a las teorías y estas demoran en reaccionar. Estamos en ese tránsito de hacer las innovaciones teóricas que permitan entender la realidad y tratar de cambiarla. Esa es la gracia.

¿Cuáles son sus hobbies?

Tomar unos vinos con mi esposa y poner música en YouTube. Últimamente por Spotify también descubro cantantes espectaculares. Me encanta también el cine. Solíamos ir semanalmente.

¿Se refugia en alguna plataforma de streaming por ahora?

Sí, para ver series. La mejor que he visto hasta ahora es “The Paper”. El único problema de este pasatiempo es que compite con la literatura.

¿Cuál es el libro que tiene en la mesa de noche?

Estoy leyendo “Una mente prodigiosa” de Sylvia Nasar. Pero me encanta -y no por ser peruano, sino porque no conozco libro mejor- “Conversación en la Catedral” de Mario Vargas Llosa. Almudena Grandes también me gusta.

¿Tiene algún personaje literario favorito?

Cayo Bermúdez me parece impresionante. El Jaguar también porque uno no sabe si este tipo es lo peor del mundo o lo contrario. Estos personajes nos hacen ver lo peor y lo mejor. La literatura te permite conocer al mundo sin conocerlo.