Vuelos de lujo: cuando el tiempo vale más que un traslado en helicóptero

“Más que un lujo o comodidad, los helicópteros son una necesidad”, sentencia Gianmarco Marchese, gerente general de Fly Access. De su lado, Bruno Leoni, gerente comercial de Servicios Aéreos de los Andes (Andes Corp.), cita como ejemplo el caso de los directivos de multinacionales que visitan la capital únicamente porque acuden a una reunión o directorio, con lo cual su agenda dura solo un par de días.

En esos casos, el vuelo en helicóptero permite ahorrar el hospedaje de una noche y “optimizar el tiempo de un ejecutivo de altos ingresos, el cual vale mucho más para la empresa que lo contrata”, agrega Leoni.

Operadores del mercado



Es por eso que las compañías Heli-Abad, Fly Access y Andes Corp. ofrecen este servicio.

Esta última inició operaciones oficiales como aerotaxi en diciembre, luego de haber estudiado el mercado en un periodo de prueba. En esta etapa, por el norte, sus rutas han llegado a Los Cóndores y, por el sur, a Chincha. Su objetivo a largo plazo es lograr que el consumidor reciba una experiencia de movilidad VIP y no solo el traslado.

“Que lo recoja de su oficina, que tenga una escolta hasta el helipuerto y gestionar sus reservas de vuelos o restaurantes”, menciona Leoni.

Por su parte, Marchese, de Fly Access, resalta que ha surgido un cliente interesado en la adquisición de helicópteros para uso personal o corporativo.

Hasta el momento, la firma ha vendido siete helicópteros valorizados en US$ 140,000 cada uno.

Tarifas rutas



Tanto Heli-Abad como Fly Access trabajan con tarifas que oscilan entre US$ 200 y US$ 300, en función a la cantidad de pasajeros y tiempo desde el despegue de la compañía.

Andes Corp. adelantó a Gestión algunos precios referenciales. Por ejemplo, ir del aeropuerto Jorge Chávez hasta la Clínica Delgado en siete minutos costaría US$120 por persona, si van cuatro pasajeros; pero US$ 350 si va solo uno.

La cotización varía de acuerdo a las necesidades del pasajero (ver infografía).

“Estamos evaluando cerrar convenios con los hoteles de San Isidro o habilitar un helipuerto cerca a la Universidad Agraria”, adelanta Leoni, quien afirma que el objetivo es ofrecer un servicio como el de Sao Paulo, ciudad que cuenta con 150 helipuertos.

Facilidades que necesita el mercado para despegar

Un mayor número de helipuertos de uso público haría posible la proliferación del servicio, pues las marcas tendrían más áreas de acción. Este año, por ejemplo, el MTC facilitó la norma de certificación de helipuertos privados, con lo cual aumentaron a 15 en el país, señala Gianmarco Marchese, gerente general de Fly Access.

El ejecutivo explica que han ofrecido asesoría gratuita a las municipalidades para evaluar la posibilidad de instalar helipuertos. Sin embargo, solo Miraflores y La Molina se mostraron interesados.

Más allá del servicio de taxi, un helicóptero facilita el traslado de heridos. “La Clínica Delgado sin helipuerto sería solo miraflorina, pero con él atiende a todo Lima”, rescata.

Para instalarlo, se necesita un espacio de 20 m2, lo equivalente a media cancha de fulbito.

La inversión para certificar un helipuerto a nivel de tierra en Fly Access es de US$ 6 mil. El costo para uno ubicado en el techo de un edificio asciende a US$ 11 mil.

Antes de que la norma en torno al tema entre en vigencia, las certificaciones alcanzaban los US$ 40 mil.

En ese sentido, se evalúan las cartas de aproximación, los obstáculos y la iluminación necesaria para una operación segura.