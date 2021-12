Daniel Minaker y Sebastian Tarazaga son hombres clave en la agencia Wunderman Thompson. Los Chief Creative Officers de Wunderman Thompson LATAM. En diálogo con Gestión, los creativos comentan tendencias que marcarán el mercado hacia el 2022.

Balance del año

Según Minaker, se cierra un muy buen año, “muy diferente a lo que esperábamos no solo a nivel creativo, sino de negocio”. Percibe que los trabajos se hacen de manera muy cercana a los clientes, añade el vocero. Así, pues, la honestidad es lo más valorado por los clientes de la agencia al trabajar en una campaña. “Que se entienda cuál es la necesidad del cliente y pueda hablarse con toda franqueza. Además, al manejar conceptos a largo plazo, se consiguen buenos resultados”, señala Minaker.

De hecho, este año la agencia no solo obtuvo nuevos clientes, sino que consiguió ofrecer más servicios a un mismo cliente. “Eso es muy importante para nosotros”, sostiene el director creativo.

Con la adaptación de muchos negocios al mundo digital, las agencias han repensado en nuevas herramientas tecnológicas que sirvan para unir los dos mundos del retail: e-commerce (canal digital) y la tienda física (offline).

“Puedo comprarme unas zapatillas y luego que hagan seguimiento de mi experiencia a través de WhatsApp o Instagram. Es una forma de mejorar la relación con el cliente”, sostiene Tarazaga. “Es como llevar la inteligencia digital y de data a la experiencia offline”, resume su compañero.

Respecto a la campaña de Navidad, los creativos explican que “si bien esta es una gran fecha, muchas marcas han entendido que comunicar en otros momentos del año que se acercan más al mensaje de ellas, se torna más relevante”.

Insights y tendencias

¿Cuál es la receta para una idea exitosa? Tarazaga sostiene que la relevancia. “Que una marca lance una idea y la gente la empuje. Si la gente la toma y la comparte, es porque la marca está haciendo algo bueno”.

Lo más difícil, para los creativos, es que los comerciales traspasen las fronteras de la publicidad. “Vivimos inmersos en publicidad y todos los usuarios la odiamos, pero cuando una idea se mete en la cultura y se viraliza, es el mejor premio de todos”, destacan.

Ese esfuerzo creativo por lograrlo ha hecho que el usuario se vuelva más tolerante a la publicidad. Y solo cuando esta logra arrancar una sonrisa u ofrecer utilidad, mas no es impuesta, deja de ser vista como tal.

“Como brand manager, no me gustaría poner mi producto en la pauta de un servicio por suscripción porque no quiero obligar a la gente a ver algo que no quiere. Eso tiene un efecto opuesto a lo buscado”, indica Minaker.

Por otra parte, concluye Tarazaga, hacia el 2022 las ideas de comunicación girarán en torno a la sustentabilidad. “Siento que cada vez más las marcas están haciendo cosas, pensando más allá de sus objetivos.

EN CORTO

A nivel local. Los directivos de Latinoamérica rescatan la capacidad del talento peruano que se traduce en premios. Hasta ahora acumula más de 60 premios Effie, por ejemplo. Wunderman Thompson Perú apunta a crecer un 15% el próximo año. Y en este último, la agencia ha reclutado cinco nuevos clientes entre sus filas.