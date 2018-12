Un videojuego más rentable que Harry Potter

Hace 50 años, los creadores de videojuegos no podrían haberse imaginado que estos llegarían a ser más rentables que los productos de la industria musical o de Hollywood.

El juego “Grand Theft Auto V”, más conocido como GTA 5, superó en ingresos a filmes masivos como Harry Potter.

La trama del juego consiste en una combinación de acción, aventura, autos de carrera, juego de roles y elementos violentos.

En el primer día de estreno, que fue en el 2013, el juego generó ingresos por más de US$ 815 millones. Mientras que el filme (2011) alcanzó aproximadamente US$ 200 millones, según el portal de El Cronista.

Ganancias acaudaladas



En el 2015, la industria gamer llegó a producir a nivel global más de US$ 90,000 millones.

Para este año, se proyecta que podría superar los US$ 113,000 millones, según Newzoo, líder mundial de análisis de juegos y deportes. Además, Juniper Research indicó que el público crecerá 400 millones para el 2020.

The Game Awards



A inicios de diciembre, se realizó la premiación anual de videojuegos en Estados Unidos. En el evento se galardonaron varios juegos que se estrenaron durante el año.

El ganador como mejor juego del año fue “God of War”. El juego favorito fue “Red Dead Redemption 2”, que ganó en cuatro categorías.

Próximos lanzamientos



Durante la ceremonia, también se presentaron los juegos que se estrenarán durante el próximo año.

Así, se nombró a “Resident Evil 2”, “Far Cry: New Dawn”, “Mortal Kombat 11”, “CTR Crash Team Racing”, “The Last of Us 2” y “Days Gone”.