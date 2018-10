¿Cómo vestir para asistir al LIF Week? Las blogueras marcan la pauta

Por Luciana Tello

La semana ideal para darse licencias

La bloguera y asesora de moda Diana Vergara desmiente el mito que reina entre asistentes al LIF Week: ir con un código de vestimenta para coctel. Por el contrario, “es la oportunidad para mostrar tu estilo y comunicar a través de la ropa, sea un casual chic, glam o sporty chic”, enfatiza. Vergara explica que los ‘cool hunters’ en las grandes semanas de la moda cazan tendencias al ver lo nuevo y llamativo de los asistentes más arriesgados. Para inspirarse, sugiere revisar las prendas del diseñador francés Jacquemus. Asimismo, aconseja probar un look en conjunto, como un sastre con el mismo estampado y con camisetas o zapatillas para restar formalidad al outfit.

Creatividad y extravagancia, pero sobre todo comodidad

Alessandra Mazzini, de Fashion In Da Hat, mantendrá su estilo cómodo y jugará con la creatividad en el LIF Week. Deja de lado la elegancia, así como defiende la libertad a la hora de vestir. “Es divertido ver looks más extravagantes”, explica la bloguera. La también diseñadora predice que las tendencias más explotadas en el evento y que se verán sobre todo en verano serán la deconstrucción del denim y el ‘total color’ en el look. Además, señala que su favorito es la camiseta con mensajes sociales, ya que crean conciencia, haciendo que el consumismo deje una idea positiva en la gente”, señala. Su objetivo es apoyar a la industria local y dar a conocer su trabajo. Confiesa que la gente aún prefiere lo de afuera. ¿Sorprenderá con un diseño propio esta vez?

Un espectáculo de mujeres empoderadas

Mila Plaza, de Style In Lima, desea ver telas aislantes y prendas metálicas con toques futuristas, siluetas suaves, vaporosas y transparencias. La bloguera, que encontrara inspiración en diseñadores de Céline, Burberry o Isabel Marant, critica la “desinformación, el copia y pega, y el querer ser otra persona” del público. Recomienda un traje monocolor negro, rojo o blanco (pura tendencia actual). “Si quieres darle un toque atrevido, olvídate de los tacones y súmale unas zapatillas blancas (tendencia athleisure)”, añade. Plaza dice que desea ver mujeres empoderadas, no una fiesta de disfraces.

La combinación entre la esencia y las marcas

Fiorella de Lübbe, del blog homónimo, anuncia que uno de sus outfits podría inspirarse en su tendencia preferida: el animal print combinado con tonos oscuros neutros y el estampado serpiente. La influencer señala que cada año le dedica más tiempo a su trabajo en redes durante la semana de la moda. Los looks dependerán también de las marcas con las que colaborará, pero recalca que sin perder su esencia. Por ejemplo, De Lübbe admite que las zapatillas con suela alta conocidos como ‘ugly shoes’ no son parte de sus favoritos aunque sabe que se verán mucho. Los ‘slip pants’, que son holgados pero no excesivamente anchos y a la cintura, y de un material muy delgado, son ideales para la estación. Un traje a cuadros en tonos tierra o verdes es otra opción de la especialista.