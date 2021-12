Cruzó la meta y acabó con el reinado de Lewis Hamilton. El piloto Max Verstappen se proclamó campeón mundial de la Fórmula 1 por primera vez el último domingo tras ganar en el circuito de Yas Marina el Gran Premio de Abu Dabi, por delante del inglés Hamilton (Mercedes) y el español Carlos Sainz (Ferrari).

De esa forma, el neerlandés de 24 años se convirtió con la escudería Red Bull en el cuarto campeón más joven de este campeonato. Desde que nació, Max ya parecía ser un predestinado para hacer historia en este deporte. Es hijo de un antiguo corredor de F1, el neerlandés Jos Verstappen, y de una antigua velocista de karting, la belga Sophie Kumpen. Verstappen además se convirtió en el piloto más joven en tomar la salida de un gran premio, en 2015 a los 17 años, 5 meses y 15 días, con los colores de Toro Rosso.

Luego de eso, el ascenso de Verstappen ha sido lento, pero seguro. Mientras que Hamilton se afianzaba en la F1 e igualaba a Michael Schumacher con siete títulos mundiales, el joven Max sumaba experiencia, velocidad y madurez antes de convertirse en campeón mundial. “Antes podía correr más riesgos porque no tenía nada que perder. De todos modos habría terminado tercero o cuarto en el campeonato. Ahora es una mentalidad muy diferente. Sabía que sería así el día que tuviera un coche competitivo y ahora lo tenemos”, dijo en entrevista con Sky Sports en junio.

La rivalidad de Verstappen y Hamilton trasciende las pistas. En el terreno económico, por ejemplo, ambos se sitúan en el podio de los conductores mejor pagados de la F1, según el ranking 2021 de la revista Forbes. Sin embargo, en esta carrera, Hamilton todavía mantiene una distancia que se mide en millones.

El inglés tiene ingresos por US$ 62 millones, de los cuales US$ 55 millones provienen de su salario y el restante en patrocinios. De otro lado, Verstappen acumula US$ 42.5 millones en su cuenta bancaria, de los cuales solo US$ 1 millón corresponde a ingresos anuales por patrocinio.

A diferencia de deportes como el fútbol, el tenis o la NBA, los pilotos de F1 cobran mucho menos de patrocinios que sus colegas. Toda su energía está puesta en lo que hacen dentro de la pista y no lo que puedan hacer fuera de ella. Y es que las propias escuderías se han encargado de imponer restricciones a las categorías de patrocinadores con los que sus pilotos puedan hacer alianzas comerciales.

Por ejemplo, una de las pocas menciones publicitarias que Verstappen promueve desde su cuenta de Instagram corresponde a la marca de prendas y accesorios Alpha Tauri, perteneciente a Red Bull. Esta acaba de lanzar una colección de edición limitada en homenaje al deportista. Los precios van entre los US$ 78 hasta los US$ 138.

A pesar de las pocas posibilidades de auspicio que tienen los pilotos, sus salarios compensan la brecha de marketing. El nuevo límite presupuestario de la F1, introducido esta temporada, limita el gasto a US$ 145 millones por equipo en 2021 y a US$ 135 millones para 2023, un cambio que impacta sobre todo en los mejores equipos, como Mercedes, Ferrari y Red Bull Racing.

Sus presupuestos se habían disparado a más de US$ 300 millones e incluso US$400 millones en los últimos años. Ahora, no obstante, las regulaciones los han obligado a recortar los gastos de diseño e investigación y eliminar decenas de puestos de personal, pero los salarios de los conductores permanecerán exentos del cálculo del límite de costos y será uno de los pocos rubros en los que los equipos con mucho dinero pueden continuar invirtiendo para diferenciarse y captar o mantener el talento.

Pérdida. Dado que la Fórmula 1 no reparte premios económicos a los pilotos, ni incluso a los campeones, estos encuentran en las bonificaciones por carrera otro impulso para ganar. Lewis Hamilton habría perdido un bono de US$ 4 millones al no campeonar en Abu Dabi.